Синоптики пообещали белорусам "пару морозных дней" в середине декабря. Где похолодает до -15°С?

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Опубликовано: 10.12.2024 08:08 , Обновлено: 10.12.2024

Несмотря на продолжающуюся "положительную аномалию", которая обеспечила белорусам сравнительно тёплое начало зимы, в середине месяца, согласно прогнозам специалистов, нас ждёт как минимум "пара морозных дней". Узнали, где и когда столбики термометров могут опуститься до -15°С.

“Пара морозных дней”, по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, белорусов ждёт уже в конце этой недели.

Как пояснили специалисты, уже в этот четверг, 12 декабря, над нашей страной пройдёт холодный фронт и в тыл циклона начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Как следствие, ночью и под утро в пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, можно ожидать “морозцы под -10°С”. Дневная температура, по предварительным прогнозам, будет держаться на уровне -4..-6°С.

Согласно одной из расчётных прогностических моделей, GEM, под утро в субботы, 14 декабря, и воскресенья, 15 декабря, по востоку Беларуси температура может опускаться до -12..-15°С .

















Какую погоду ждать в ближайшие дни?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в ближайшие три дни резкого похолодания не предвидится. Синоптики спрогнозировали небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём и предупредили о том, что окутавшие страну в последние несколько дней туманы сохранятся, равно как и гололедица на дорогах.

Что же до температуры, Белгидромет спрогнозировал следующие значения:

во вторник, 10 декабря, ночью от -5°С до +1°С по стране, днём до -3..+3°С;

в среду, 11 декабря, ночью от 0°С до -6°С, днём до -3..+3°С;

в четверг, 12 декабря, ночью от 0°С до -6°С, днём -4..+3°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозу модели CFS E3, Беларусь ждёт в целом аномально тёплая зима: ни один зимний месяц, согласно прогнозу CFS E3, не будет приближен к климатической норме. Впрочем, это вовсе не означает полную отмену морозов, а лишь более тёплую, чем обычно, погоду.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?