Синоптики пообещали белорусам «горячую воздушную массу». Где ждать 30-градусную жару и надолго ли?

Опубликовано: 15.09.2025 12:04 , Обновлено: 15.09.2025

В Беларусь на этой неделе устремится горячая воздушная масса с Пиренеев, отделяющих горячую Испанию с Португалией от остальной части Европы. Узнали, когда и где белорусам ждать 30-градусную жару и как долго задержится в стране это внезапное сентябрьское "лето".

О скором приходе такого “маленького лета” белорусов предупредили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie. Правда, прежде чем насладиться, возможно, последними по-настоящему жаркими деньками этого года, белорусам придётся пережить небольшую волну заметного похолодания.

По прогнозам специалистов, прохладным выдастся лишь начало недели, но уже в среду-четверг, 17–18 сентября, в наш регион “подойдёт прям горячая (для этого времени года) воздушная масса с Пиренеев”.

“В субботу около +25°С, а в воскресенье +26..+28°С, не удивлюсь если по югу Беларуси будут тридцатники”, - озвучили свой прогноз авторы тематического канала, ссылаясь на данные прогностической модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

“К сожалению, так по-летнему жарко будет не долго. В понедельник пройдет холодный фронт и температура понизится градусов на 8–10”, - охладили пыл чрезмерно воодушевивших белорусов специалисты.

Что говорят в Белгидромете?

Официальные белорусские синоптики традиционно не дают таких долгосрочных прогнозов ввиду высокой изменчивости. В оперативном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня говорится о заметном похолодании - падать будут как дневные максимумы, так и ночные минимумы.

Так, уже к четвергу, 18 сентября, по данным Белгидромета, температура ночью по стране может отпускаться до +5..+12°С, а дневные максимумы в ближайшие дни будут колебаться в диапазоне от +15°С до +21°С (во вторник, 16 сентября, по востоку страны - до +24°С ).

Также официальные синоптики предупредили белорусов о большой вероятности осадков. Так, в среду, 17 сентября сильные дожди ожидаются ночью и утром по юго-востоку страны, днём - кратковременные повсеместно. Небольшие кратковременные дожди, местами с грозами , спрогнозировали синоптики и на четверг, 18 сентября.

Ранее Telegraf.news рассказал о предварительных и пока несмелых прогнозах специалистов на зиму - 2025/2026. Исходя из них, на данный момент для любящих снега и морозы белорусов новости неутешительные.

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