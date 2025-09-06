Синоптики пообещали белорусам ещё неделю солнца и летней жары. Когда и где ждать локальные дожди?

📷 Фото

Опубликовано: 06.09.2025 16:14 , Обновлено: 06.09.2025

Синоптики пообещали белорусам ещё как минимум неделю по-летнему жаркой и солнечной погоды. Правда, совсем без дождей не обойдётся, но они будут "локальными" и кратковременными. Узнали, где и когда на будущей неделе их ждать.

О том, что климатическое лето в Беларуси затягивается ещё как минимум на недельку, предупредили авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб”.

Проанализировав данные климатических аномалий от прогностической модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), они обнаружили на каратах два мощных барических образования. Первый малоподвижный обширный антициклон установится над европейской территорией России (в виде омега-блока), тогда как в районе Исландии сформируется глубокая циклоническая депрессия.













“Из-за такой конфигурации над востоком Европы на следующей неделе сохранятся устойчивые южные потоки с температурным фоном превышающим климатическую норму”, - пояснили, как это повлияет на погоду в нашем регионе специалисты.

По их прогнозам, в Беларуси на это время установится практически летняя погода: температура будет держаться в диапазоне от +21 до +27°С (для Минска прогноз - около +24..+25°С).

“Солнца будет много”, - пообещали специалисты, спрогнозировав “локальные кратковременные дожди” в первой половине недели - по югу страны (то есть в Брестской и Гомельской областях), а к выходным - по западу страны (то есть в Брестской и Гродненской областях).

Кстати, в оперативном прогнозе официального Белгидромета впервые за последнюю неделю исчезли 30-тиградусные значения, из-за чего, наконец, сняли оранжевый уровень метеоопасности из-за жары даже для Брестчины.

Тем не менее, в прогнозе на ближайшие 3 дня - тёплые ночи и достаточно жаркие дни, а вот грозы, которые в предыдущие несколько дней Белгидрометом назывались “потенциальной опасностью” для большей части страны, никуда не пропали, хоть их интенсивность, судя по всему, несколько снизится: на воскресенье, 7 сентября, всё Беларусь на сайте Белгидромета окрашена в “безопасный” зелёный.

Прогноз от Белгидромета на 3 дня:

Согласно краткосрочному прогнозу от официальной метеорологической службы страны, который считается более точным с точки зрения сбываемости, в ближайшие 3 дня погода будет следующей:

Воскресенье, 7 сентября : Осадки : преимущественно без осадков; ночью и утром местами слабый туман. Температура : ночные минимумы - от +8°С по востоку до +17°С по западу, дневные максимумы - в диапазоне +22..+28°С.

: : преимущественно без осадков; ночью и утром местами слабый туман. : ночные минимумы - от +8°С по востоку до +17°С по западу, дневные максимумы - в диапазоне +22..+28°С. Понедельник, 8 сентября : Осадки : преимущественно без осадков; днем местами по юго-востоку страны кратковременные дожди с грозами . Температура : ночные минимумы - в среднем +7..+14°С, по западу до +16°С, дневные максимумы - в диапазоне +20..+27°С.

: : преимущественно без осадков; днем местами по юго-востоку страны кратковременные дожди с . : ночные минимумы - в среднем +7..+14°С, по западу до +16°С, дневные максимумы - в диапазоне +20..+27°С. Вторник, 9 сентября : Осадки : облачно с прояснениями; ночью местами по юго-востоку, утром и днем местами по югу кратковременные дожди с грозами . Температура : ночные минимумы - в среднем +7..+14°С, по западу до +16°С, дневные максимумы - в диапазоне +21..+27°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

«Какую зиму ждать?» — Белорусы начали в августе включать отопление