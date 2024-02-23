Синоптики пообещали белорусам дождливые выходные. Когда и где ждать +14°С?

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Опубликовано: 23.02.2024 11:19 , Обновлено: 23.02.2024

Сотрудники Белгидрометцентра озвучили предварительный прогноз погоды на предстоящие выходные, 24 и 25 февраля. Он оказался примечателен тем, что едва ли не впервые с начала года в нём полностью отсутствуют отрицательные температуры - даже ночью воздух, по мнению специалистов, не будет охлаждаться ниже нуля. Тем не менее, сполна насладиться теплом белорусам, судя по всему, помешают затяжные дожди.

Необычно тёплую для февраля погоду в Беларуси предопределила теплая влажная воздушная масса, которая движется с юга Европы. Она же принесла на территорию страны повышенную облачность, а с ней - осадки, туманы и порывистый ветер. Дожди, судя по прогнозу, пройдут по всей стране не только в пятницу, но и не прекратятся ближайшие три дня.

Что касается температуры, то на ближайшие три дня Белгидромет спрогнозировал следующую ситуацию по стране:

в субботу, 24 февраля , ночью +1..+7°С, днём до +4°С по северу и +15°С по юго-западу;

, ночью +1..+7°С, днём до +4°С по северу и +15°С по юго-западу; в воскресенье, 25 февраля , ночью +1..+7°С, днём до +4°С по северо-востоку и +13°С по юго-западу;

, ночью +1..+7°С, днём до +4°С по северо-востоку и +13°С по юго-западу; в понедельник, 26 февраля , ночью +1..+8°С, днём до +4..+11°С в среднем по стране и +13°С по юго-западу.

Фото: тг-канал "Надвор'е"

Как отметили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, “снег в нашей стране по большому счету - всё”. Даже в Витебске, самом северном областном центре страны, где снежный покров обычно держится дольше, чем в других регионах, снег сейчас активно тает. По прогнозам специалистов, уже к исходу воскресенья от скромных сегодняшних мокрых сугробов не останется и следа.

Прогноз таяния снежного покрова в Беларуси в выходные

Судя по более долгосрочному прогнозу сервиса сервиса прогноза погоды Windy.com, на следующей неделе белорусов ожидает такая же тёплая погода, как и в выходные - возвращение “минуса” не предвидится даже по ночам, а на вторник, 27 февраля, сервис прогнозирует максимальную температуру в +14°С . Так тепло, как ожидается, будет в Бресте.

Прогноз температуры в Беларуси днём 27 февраля

Ранее Телеграф сообщил, что по прогнозам численной модели ЕСМWF, начиная с пятницы, 23 февраля, и вплоть до 1 марта дневная температура в отдельных регионах Беларуси стабильно будет подниматься выше +10°С. “Самым жарким днём этой зимы” специалисты предварительно назвали субботу, 24 февраля. Впрочем, свои прогнозы синоптики постоянно корректируют, в силу изменчивости многих факторов, влияющих на фактическое состояние атмосферы.

Синоптики предупредили белорусов о приближении «самого жаркого дня этой зимы». Где ждать +14°С?