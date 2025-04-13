Синоптики пообещали белорусам "долгий период тепла" до +26°C. Когда приготовиться аллергикам и будут ли дожди?

Опубликовано: 13.04.2025 19:18 , Обновлено: 13.04.2025

Согласно данным европейской модели ЕСМWF, в Беларусь с 13 апреля и всю предстоящую неделю до 20 апреля будет поступать теплый воздух с юга. Все благодаря двум барическим образованиям. Об этом сообщил специализированный погодный канал Метеовайб. Другой же Тг-канал Nadvorie предупредил одну категорию жителей страны к сезонной неприятности. А что говорят в Белгидромете? Обо всем по порядку.в нашем прогнозе не только погоды.

Как сообщил Метеовайб, жителей Республики ждёт “долгий период тепла” с превышением нормы на 4-7°С.

“Беларусь в ближайшую неделю окажется между двумя барическими образованиями: обширным антициклоном над югом ЕТР и многоцентровой циклонической депрессией на северо-западе Европы”, - пояснили синоптики ТГ-канала.

Тепло и дожди в первой половине недели

По данным европейской модели, в первой половине недели с 14 апреля местами по территории страны пройдут дожди. Однако не везде.

В Белгидромете, также подтвердили наступление приятной погоды. Государственные метеорологи уверены, что в понедельник температура в Беларуси вырастет до +14..+20°С. Хотя ночью будет от +1 до +10°C. Дожди там спрогнозировали только “местами” и “небольшие” из-за малоактивного фронтального раздела.

Во вторник, 15 апреля , столбик термометра не перестанет идти вверх. А это значит, уверены в Белгидромете, что температура воздуха ночью будет колебаться в рамках +3..+10°С, днём же воздух прогреется от +15°С по востоку до +23°С по западу Беларуси. Дожди во вторник пообещали лишь по северу страны.

В среду, 16 апреля , могут объявиться и грозы, кратковременные дожди. Это может произойти из-за “влияние фронтального раздела, смещающегося с юго-запада Европы”, считают в Белгидромете.

Из-за него же ветер может усилиться до сильного порывистого. Температуру в метеорологической госслужбе пообещали от +4..+11°С ночью до +12..+18°С днём, а в некоторых неуказанных местах даже до +19..+23°С.

Что во второй половине недели?

Традиционно, Белгидромет не балует белорусов прогнозами больше, чем на 3 дня. Однако в ТГ-канале Метеовайб со ссылкой на все ту же модель ЕСМWF предрекли “по-настоящему летние температуры”: +20..+26°С.

“Лишь к концу недели, в основном по западу, может увеличиться вероятность кратковременных дождей и гроз”, - уточнили эксперты, а затем обрадовали, что ещё через неделю модель ЕСМWF показала “высокую вероятность продолжения положительной температурной аномалии с превышением нормы на 3° и более, поэтому тепло к нам пришло надолго”.

Аллергикам приготовиться!

Тем временем, специализированный климатический ТГ-канал Nadvorie попросил белорусов принять к сведению прогноз европейцев о распространении и концентрации пыльцы в воздухе.

“С установлением тёплой и сухой погоды в воздухе начнет появляться #пыльца ветроопыляемых растений. Пыльца — это достаточно мелкие частицы размеров около 0.02 — 0.04 мм, которые попадая в дыхательные пути человека, могут вызывать аллергические реакции”, - сообщил ТГ-канал.

Там напомнили, что с середины апреля и в мае активно начинают цвести берёза, ольха, клён, дуб, тополь и липа. И уже с 12.04 по 16.04, концентрация пыльцы в Беларуси будет высокой и очень высокой, согласно прогнозам европейских специалистов.

“Пыльца берёзы наиболее активный #аллерген. В ее пыльцевых зернах выявлено ~40 белков, 6 из которых вызывают аллергические последствия примерно у каждого 8-го человека”, - напомнили эксперты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларусь, пускай и не стремительно, но идёт настоящая весна. Березовый лёд снова превратился в сок, а апрельские сугробы снега сменились кострами собранных на субботнике листьев. Синоптики же обнадежили не просто приближением плюсовой температуры, но и небывалой “жарой” до +20°C. А это значит, что наступает пора ароматного шашлыка на дачах и в деревне.

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