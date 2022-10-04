Синоптики пообещали белорусам до +20°С. Но нужно пережить еще один день

Опубликовано: 04.10.2022 15:54 , Обновлено: 04.10.2022

Бабье лето уже близко — погода должна подарить белорусам несколько теплых деньков. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +20°С. Но, к сожалению, не везде. При этом, как минимум, еще один дождливо-туманный день белорусам перенести придется.

По свежему прогнозу специалистов «Белгидромета», в среду, 5 октября , на погоду будет влиять циклон из России — с центром над Ленинградской областью. Также повлияет область повышенного давления и малоактивного атмосферного фронта.

Ночью у восточных жителей страны снова будет лить дождь. Днем они также пройдут местами по стране, но небольшие. Кое-где ветер ночью останется порывистым.

Температура воздуха ночью составит +2..+8°С. Днем нам пообещали от +9°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу.

В четверг 6 октября в Беларуси начнет поступать тепло из Западной Европы. Дождей почти не будет. Но ночью и утром в отдельных районах республики ожидают туман. Ветер вновь местами порывистый.

Уже ночью станет немного теплее — +4.. +10°С. А днем белорусов ждет температура от +14 до +20°С.

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В последний рабочий день, в пятницу 7 октября тепло не уйдет — ночная температура составит +3..+10°С, днем — +12.. +19°С. Дожди синоптики не прогнозируют. Туман придет ночью и утром. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ждем новый точный прогноз синоптиков, чтобы узнать, повезет ли белорусам провести теплые октябрьские выходные 8-9 октября.

Ранее Телеграф публиковал предварительную сводку погоды на неделю от Дмитрия Рябова:

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Но бабье лето уже на подходе? Прогноз погоды на 3-9 октября