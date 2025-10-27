Синоптики пообещали белорусам до +18°С поздней осенью. А когда ждать арктических вторжений?

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Опубликовано: 27.10.2025 14:50 , Обновлено: 27.10.2025

Синоптики обрисовали белорусам тёплые перспективы поздней осени 2025 года. По расчётам европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, в начале ноября кое-где в Беларуси воздух может прогреться до +17..+18°С. Узнали примерные сроки новой волны "бабьего лета", а также когда в Беларуси, наоборот, может начаться арктическое вторжение.

Тёплую позднюю осень белорусам напророчили авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб”. Они отметили, что несмотря на то, что общий температурный фон в Беларуси за последнюю неделю понизился даже в дневные часы, среднесуточные температуры в конце октября всё ещё превышают климатическую норму.

“Такая тенденция сохранится достаточно длительное время, так как над северо-западом Европы в ближайшие 2 недели по-прежнему будет господствовать высотная циклоническая ложбина. Благодаря ей над нашим регионом будут преобладать юго-западные потоки с относительно-тёплой погодой, особенно по юго-западу страны”, - предупредили специалисты.













До конца этой недели эксперты спрогнозировали среднюю дневную температуру на уровне +6..+12. В субботу чуть холоднее - в диапазоне +5..+10°С, ночью местами ниже 0°С. На юго-западе страны (то есть в Брестской области) погода, согласно расчётам специалистов, будет чуть теплее - до +14..+15°С начиная с четверга и вплоть до конца выходных.

Согласно прогнозам модели ЕСМWF, на следующей неделе влияние циклонической ложбины на Беларусь уменьшится и из-за антициклонального гребня зарядившие дожди должны прекратиться, так что начало ноября специалисты спрогнозировали не такое мокрое.

В целом в начале следующей модель ЕСМWF предрекла белорусам общее повышение температурного фона - до +9..+15°С, а по югу - до +17..+18°С .

“Но перспективы такого тепла пока не 100%, так как на европейской территории России ближе к выходным и в начале следующей недели есть вероятность арктических вторжений”, - напомнили специалисты о неточности таких среднесрочных прогнозов погоды.

Кстати, сырую неделю спрогнозировал белорусам и белорусский синоптик Дмитрий Рябов в своём традиционном прогнозе на телеканале ОНТ. Он также обратил внимание на “относительно тёплую” для октября погоду, установившуюся в Беларуси. По его расчётам, средняя температура на этой неделе сохранится на 1-2 градуса выше климатической нормы.

[inf]Климатическая норма для октября, согласно данным Белгидромета, составляет +6,8°С .[/inf]

“Предзимья” Рябов также пока не прогнозирует, а прекращение зарядивших дождей и пусть и холодное октябрьское солнышко пообещал белорусам уже во второй половине этой недели.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики уже составили предварительный прогноз на начало ноября в Беларуси и даже назвали вероятные даты первого снега.

Каким будет начало ноября в Беларуси? Синоптики назвали даты первого снега