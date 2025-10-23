Каким будет начало ноября в Беларуси? Синоптики назвали даты первого снега

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Опубликовано: 23.10.2025 15:55 , Обновлено: 23.10.2025

Синоптики составили предварительный прогноз на конец октября - начало ноября в Беларуси. Узнали, когда придёт очередная волна похолодания, стоит ли ждать затяжных дождей и когда, по расчётам специалистов, в Беларуси выпадет первый снег.

По прогнозам авторов Telegram-канала о погоде @nadvorie, основанным на данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), конец октября и начало ноября в этом году окажутся сырым. Количество осадков прогнозируется в среднем на 10% выше климатической нормы.









Впрочем, в ближайшую неделю снега ожидать белорусам точно не стоит - осадки прогнозируются при положительной температуре воздуха, то есть в виде дождя. Всё из-за того, что на погоду на европейском континенте, в том числе в Беларуси, пока основное влияние оказывает тёплой Атлантика.

“Я думаю, что на мокрый снег или снег на территории Беларуси надо рассчитывать не ранее 4–5 ноября , когда наш регион будет находиться на границе вторгающегося из Арктики холодного воздуха. Ложбина холода «Х» опустится восточнее — на западные области РФ, но похолодает и у нас, и вот тут-то и возможен снежок”, - дали свой прогноз специалисты.

Кстати, температурный фон в Беларуси повысится уже завтра, 25 октября , после того, как территория страны окажется в теплом секторе обширного циклона с центром над Северным морем. Авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб” пообещали белорусам дожди лишь в зоне холодного фронта - ночью по северо-восточной половине страны, днём - по юго-западной.

Температура воздуха при этом, по их расчётам, должна держаться в плюсе даже ночью:

ночью в среднем +4..+10°С, по юго-западу до +12°С,

днём в среднем по стране +10..+17°С.

Напомним, на пятницу, 24 октября, Белгидромет выпустил жёлтое предупреждение об усилении ветра для всей Беларуси. По расчётам государственных синоптиков, порывы ветра в этот день в отдельных районах могут достигать потенциально опасной скорости - 15-20 м/с. Ведомство несколько скорректировало свой прогноз, предупредив, что основные факторы опасности - порывистый ветер и сильные дожди - сохранятся в отдельных регионахх вплоть до вечера субботы.

Синоптики назвали регион, где в Беларуси потеплеет до +17°С. Когда новая волна холода?