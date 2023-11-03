Синоптики пообещали белорусам до +15°С на больших выходных. Но где погоду испортят сильные дожди и ветер?

Опубликовано: 03.11.2023 11:27 , Обновлено: 03.11.2023

Специалисты Белгидромета опубликовали новый прогноз погоды на 4-6 ноября. Судя по нему, сильных холодов не будет — кое-где даже пообещали +15°С (идеальная температура для осенних прогулок и поездок). Однако все тепло и даже настроение могут испортить сильные дожди и порывистый ветер. Кому не повезет?

Так, по словам синоптиков, на погоду в Беларуси в субботу 4 ноября повлияют атмосферные фронты от циклона с центром над Балтийским морем. Должно быть облачно с прояснениями.

Ночью жителей большей части страны могут разбудить дожди. Днем они станут спутниками только восточных белорусов.

Тем временем ветер нам пообещали юго-восточный порывистый, ночью в западных и центральных районах сильный порывистый.

К счастью, температура ночью не должна опустится ниже +3..+9°С. А днем воздух прогреется +8..+14°С.

В воскресенье 5 ноября погоду должна определить фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. И снова облачно с прояснениями.

Дожди пообещали почти всем белорусам. А ночью по юго-востоку — еще и сильные. Специалисты также предупредили о тумане, правда, слабом.

Ветер переменных направлений умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха ночью должна составить +2..+8°С, по юго-востоку не ниже +9..+12°С. Днем — +8..+15°С.

А вот в понедельник 6 ноября на погоду в Беларуси повлияет фронтальный раздел и влажная неустойчивая воздушная масса с Западной Европы. Должно быть все так же облачно с прояснениями.

Большую часть страны снова ожидают кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем в юго-западных районах местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +7..+14°С.

Чтобы узнать, какая погода будет во вторник 7 ноября, читайте Телеграф. А предварительный прогноз можно посмотреть по карте Winde.com.

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Ранее Телеграф писал, что ноябрь — время перемен и нововведений. В Беларуси уже стало традицией, что с каждым месяцем граждане страны узнают о новых законах, постановлениях и изменениях, которые могут повлиять на их жизнь и финансовое положение. Конец осени не стал исключением. Налоги, штрафы, увеличение прожиточного минимума — это только часть того, что белорусов ждет в этом месяце. Собрали для вас 12 самых главных новостей.

Оплата налогов, рост пенсий и пособий, большие выходные. К чему еще готовится белорусам в ноябре?