Синоптики пообещали белорусам "более солидный фронт" на выходных. Где пройдут ливни и грозы?

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Опубликовано: 12.04.2024 11:27 , Обновлено: 12.04.2024

Больше недели белорусы радовались летнему теплу и яркому солнышку, однако настало время доставать зонты. На ближайших выходных, пожалуй, лучше повременить с шашлыками и дождаться более устойчивой температуры. Синоптики пообещали белорусам "прохладную воздушную массу", дожди, ливни и даже грозы.

По информации Telegram-канала Nadvorie, сейчас нашу погоду определяет “восточная периферия антициклона «В»”. В субботу осадки пройдут лишь местами, а вот в воскресенье “фронт более солидный”. Это значит, что на выходных белорусов ждут дожди, а по востоку страны даже ливни.

По данным Белгидромета, в субботу, 13 апреля, погода в стране будет зависеть от атмосферного фронта, который идёт к нам с Балтийского моря. Солнце мы скорее всего не увидим. На большей части территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём в некоторых регионах Республики ожидаются грозы. Температура воздуха в тёмное время суток составит +6..+12°С, а днём столбик термометра поднимется до +20°С по югу Беларуси.

В воскресенье ночью, 14 апреля, страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Его сформирует “прохладная воздушная масса”. Утром и днём белорусов ждут “атмосферные фронты циклона”, который смещается с юга Скандинавии на Финский залив. По Республике также, как и в субботу, будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных регионах Беларуси ожидается небольшой дождь, а вот днём кратковременные осадки пройдут уже почти над всей территорией страны. Также в Белгидромете предупредили, что нам с вами нужно готовиться к грозам. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +11°С, а днём воздух прогреется от +13°С по северу до +23°С по югу страны.

Ранее Telegraf.news писал, что десятый месяц подряд погода на нашей планете бьёт все рекорды. Температура поверхности Земли в марте составила на 0,1 градуса выше установленного рекорда в 2016 году. А если сравнить показатели с доиндустриальным периодом, то разница и вовсе составляет 1,68 градуса.

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