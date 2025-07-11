Синоптики понизили уровень метеоопасности в Беларуси на выходные. Где всё равно прогремят грозы?

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Опубликовано: 11.07.2025 14:07 , Обновлено: 11.07.2025

Белгидромет понизил уровень метеоопасности: вместо тревожного оранжевого цвета карта Беларуси на сайте ведомства с оперативными данным по погоде впервые за последние 6 дней окрасилась в спокойный зелёный. Правда, лишь частично - как минимум в трёх областях страны на завтра ещё прогнозируют грозы. Узнали, какой будет погодная обстановка в Беларуси на выходных в целом.

На субботу, 12 июля, Белгидромет выписал “жёлтое” предупреждение для Брестской, Витебской и Могилёвской областей. По их данным, грозы завтра прогремят лишь местами - в западных и крайних северо-восточных районах Беларуси.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 11.07.2025

Как пояснили авторы Telegram-канала @nadvorie, на погоду в ближайшее время повлияет циклон, центр которого сейчас находится над Калининградской областью России. Именно его холодный фронт проходит через северо-восточные районы Беларуси.

“Там, стало быть, и будем ждать чего интересного”, - предупредили специалисты.

Пока этот регион страны остаётся в тропической воздушной массе. Однако ожидается, что уже после обеда 11 июля холодный фронт там начнет обостряться, поэтому велика вероятность гроз с сильным ливнем, а также градом и шквалами.

“Постепенно жаркий тропический воздух будет вытеснен с территории Беларуси на восток и связанные с ним опасные явления погоды прекратятся”, - пообещали улучшение погодной обстановки специалисты.

По их прогнозам, в субботу и в воскресенье Беларусь “будет пребывать в зоне гребня высокого давления”, поэтому “ожидается спокойная умеренно-теплая погода”. “Даже может без осадков”, - выразили надежду специалисты.

Какой прогноз на выходные дал Белгидромет?

Впрочем, краткосрочный прогноз Белгидромета на ближайшие 3 дня не столь оптимистичен. Судя по нему, и выходные, и начало следующей рабочей недели без гроз и осадков не обойдётся. Впрочем, других неблагоприятных природных явлений в прогнозе официальных синоптиков, действительно, больше нет - ни града, ни повсеместной жары, ни шквалистого ветра (лишь при грозах он может усиливаться до порывистого), да и сами грозы пообещали лишь “местами”.

Суббота, 12 июля:

Облачность : Переменная облачность.

: Переменная облачность. Осадки : Без осадков, только местами на западе и северо-востоке кратковременные дожди и грозы .

: Без осадков, только местами . Туман : Ночью и утром местами слабый туман.

: Ночью и утром местами слабый туман. Ветер : Неустойчивый, слабый ночью, слабый до умеренного днем, при грозах порывистый.

: Неустойчивый, слабый ночью, слабый до умеренного днем, при грозах порывистый. Температура : Ночью: +9..+15°C, Днем: +22..+28°C

: Ночью: +9..+15°C, Днем: +22..+28°C Атмосферное давление : Растет.

Воскресенье , 13 июля:

Облачность : Переменная облачность.

: Переменная облачность. Осадки : Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы .

: Местами кратковременные дожди, днем . Туман : Ночью и утром местами слабый туман.

: Ночью и утром местами слабый туман. Ветер : Умеренный, порывистый местами, при грозах сильный порывистый.

: Умеренный, порывистый местами, при грозах сильный порывистый. Температура : Ночью: +9..+15°C, Днем: +22..+29°C

Понедельник, 14 июля:

Облачность : Переменная облачность.

: Переменная облачность. Осадки : Ночью местами, днем почти по всей стране кратковременные дожди и грозы .

: Ночью местами, днем почти по всей стране . Туман : Ночью и утром местами слабый туман.

: Ночью и утром местами слабый туман. Ветер : Ночью переменный, днем южный порывистый, при грозах сильный порывистый.

: Ночью переменный, днем южный порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура : Ночью: +10..+17°C Днем: +25..+32°C (на западе +22..+24°C)

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