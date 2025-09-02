Синоптики объявили в сентябре "застой" 30-градусной жары в Беларуси. Где опасные грозы?

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Опубликовано: 02.09.2025 16:06 , Обновлено: 02.09.2025

Беларусь оказалась во власти малоподвижного антициклона, который, как пообещали синоптики, продлит в стране хотя бы климатическое лето. Столбики термометров в ближайшие дни будут стабильно приближаться к 30-градусным отметкам, из-за чего в одной из областей Беларуси на 3 сентября даже объявили оранжевый уровень опасности по жаре. Но, как оказалось, это не единственный фактор опасности на ближайшие сутки - жителей сразу 4 областей предупредили о потенциально опасных грозах.

Так, оранжевый уровень опасности по жаре Белгидромет объявил 3 сентября для Брестской области - на юго-западе страны максимальная температура воздуха моет подняться днём до +30°С . В Гродненской, Минской и Гомельской областях уровень опасности чуть ниже - жёлтый, что означает потенциально опасные метеоявления.

В четырёх из шести областях Беларуси жаркую погоду могут дополнить кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Спокойную среду без всех этих погодных неприятностей синоптики спрогнозировали только жителям Могилёвской области.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 3 сентября 2025 г.

При этом, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, жителям Брестчины можно ожидать продления оранжевого уровня из-за 30-градусной жары как минимум до выходных. Судя по данным ведомства, дневные максимумы в ближайшие три дня будут только нарастать:

в четверг, 4 сентября , максимальная температура днём от +22°С на Витебщине до +31°С на Брестчине, минимальная ночью от +6°С по востоку до +18°С по западу, кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами сохранятся,

, максимальная температура днём от +22°С на Витебщине на Брестчине, минимальная ночью от +6°С по востоку до +18°С по западу, кратковременные дожди, в отдельных районах сохранятся, в пятницу, 5 сентября , максимальная температура днём от +22°С на Витебщине до +32°С на Брестчине, минимальная ночью будет от +8°С по востоку до +18°С по западу, ночью и утром местами по северо-западу, а днем по северу республики кратковременные дожди с грозами .

Причину столь жаркой погоды в начале сентября объяснили специалисты Telegram-канала о погоде @nadvorie. По их словам, территория Беларуси оказалась на вытянутой периферии антициклона, в его барическом гребне. Над восточной Европой в целом в первых числах осени установится система барических образований, похожая на Ω-блок, состоящая из центрального антициклона и двух циклонических вихрей по бокам.

“Эта система устойчива по времени: вихри как бы поддерживают сами себя, не позволяя системе распасться. Обычно существует 5–10 суток. Соответственно, эта система приводит к застою погоды и может вызывать длительные периоды жары или сырости и холода”, - объяснили процессы, происходящие сейчас в атмосфере, специалисты.









По их словам, “Беларуси повезло” оказаться в тёплой области этой системы, что гарантирует стране продление климатического лета.

“Примерно до 10 сентября , а то и дольше, мы, скорее всего, останемся в центральном антициклоне «В», в тёплой и сухой воздушной массе. Думаю, дневные температуры в этот период будут в пределах +25°С, в иные дни, по югу страны не исключены и +30°С”, - дали свой среднесрочный прогноз эксперты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением — достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

«Какую зиму ждать?» — Белорусы начали в августе включать отопление