Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в двух областях Беларуси на 4 октября

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Опубликовано: 03.10.2022 14:13 , Обновлено: 03.10.2022

Специалисты «Белгидромета» предупредили жителей дух областей Беларуси о неблагоприятном погодном явлении 4 октября. В связи с ним синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности. А в МЧС рассказали, что нужно сделать.

Причиной опасности станет сильный ветер.

«4 октября (вторник) на большей части территории Гродненской и Брестской областей сохранится ветер порывами до 15-20 м/с», — сказано в сообщении «Белгидромета».

Аналогичное предупреждение синоптики выписывали и на 3 октября почти по всей Беларуси.

Тем временем в МЧС предупредили, что усиление ветра может привести к:

повреждению (обрыву) линий связи и электропередач;

отключению электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

повреждению (обрушению) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падению деревьев.

В связи с этим спасатели посоветовали белорусам убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому.

Кроме того, машину следует поставить в гараж или припарковать там, где нет деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

А еще белорусам в такую погоду стоит обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья. А также лучше не приближаться к мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередач и потенциально опасным промышленным объектам.

Бабье лето уже близко?

Кстати, накануне Телеграф писал, что есть шанс, что с середины недели погода улучшится, и октябрь все же подарит немного тепла и солнца. И публиковал прогноз на неделю с 3 по 9 октября от белорусского синоптика Дмитрия Рябова.

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Но бабье лето уже на подходе? Прогноз погоды на 3-9 октября