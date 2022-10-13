Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси до 11 часов 13 октября

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Опубликовано: 13.10.2022 09:32 , Обновлено: 13.10.2022

Специалисты «Белгидромета» предупредили белорусов о неблагоприятном метеорологическом явлении 13 октября и объявили оранжевый уровень опасности.

Все из-за тумана, который до 11 часов распространится на большую часть территории страны. Из-за этого явления видимость может быть от 100 до 500 м.

А вообще, по прогнозу метеорологов, 13 октября будет облачно с прояснениями и без дождей. Температура воздуха составит +10 +16°С.

В свою очередь в МЧС назвали факторы опасности при тумане. Это:

снижение видимости;

затруднение движения транспорта;

увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели посоветовали водителям в таких условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Кроме того, стоит увеличить обычную дистанцию и снизить скорость.

«Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно», — добавили в МЧС.

А какая погода ждет белорусов 14-15 октября?

В пятницу и субботу синоптики не прогнозируют существенных осадков.

14 октября утром и днем в отдельных районах по северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.

Местами ожидаются заморозки до -3°С. Температура воздуха днем прогреется до +17°С.

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