Банковские карточки могут не работать у белорусов 14 октября

Опубликовано: 13.10.2022 09:14 , Обновлено: 13.10.2022

У белорусов ночью и утром в пятницу 14 октября могут не работать карточки некоторых банков. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре.

Все из-за того, что центр планирует провести технологические работы на своем сетевом оборудовании.

Так, 03:20 до 06:30 могут быть перебои с работой карточек тех банков, которые пользуются услугами центра. В том числе, в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных денег, устройств самообслуживания, банкоматах и т.д.

[info_b]Напомним, что Банковский процессинговый центр оказывает услуги для «Белагропромбанка», «Сбер Банка (Беларусь)», «БСБ Банка», «Паритетбанка», «Белинвестбанка», «БНБ-Банка», «Франсабанка», «Цептербанка», «БТА Банак», «РРБ-Банка», а также названных выше «Беларусбанка», «БТА Банка» и «Банка Решение».[/info_b]

Отдельно о возможных перебоях сообщили «Банк Решение» и «БТА Банк».

Ранее Телеграф писал, что белорусам в мессенджерах начали приходить сообщения о том, что по Минску ударили ракеты и есть жертвы. В связи с этим в Министерстве информации Беларуси призвали «соблюдать цифровую гигиену».

Белорусам стали рассылать сообщения о ракетном обстреле Минска. Мининформ объяснил, в чем дело