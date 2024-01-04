Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на Брестчине из-за сильных «сложных отложений». Что это?

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Опубликовано: 04.01.2024 07:45 , Обновлено: 04.01.2024

Синоптики Белгидрометцентра объявили на четверг, 4 января, оранжевый уровень опасности по Брестской области. Причиной стали "сложные отложения", которые, по словам специалистов, "местами достигнут критерия сильного". Для остальной территории страны объявили жёлтый уровень опасности, причём в разных регионах его определили различные "неблагоприятные гидрометеорологические явления".

[info_b]Сложные отложения - это комплексный термин, который метеорологи используют для определения таких зимних атмосферных явлений, как иней, изморозь, гололед, мокрый снег. В случаях, когда наблюдается сразу несколько таких явлений, отложения называют сложными. Так происходит, например, когда вместе с каплями дождя на поверхность попадают снежинки.

При образовании гололедно-изморозевых отложений (ещё один синоним термина) происходит отложение стекловидного, кристаллического или снеговидного льда и мокрого снега на поверхности зданий, ветвях деревьев, проводах.[/info_b]

Согласно предупреждению Белгидромета, в Брестской области в ночные и утренние часы 4 января могут наблюдаться налипание мокрого снега вместе с гололедом.

Гололедица, по прогнозам синоптиков, сохранится 4 января на отдельных участках дорог по всей стране, а в Могилёвской и Гомельской областях к этому явлению добавятся ещё и сильные снегопады. Максимальная температура воздуха днем по юго-западу Брестской области, по данным Белгидрометцентра, поднимется выше нуля - до +4°С, а вот по востоку Витебской и Могилевской областей может опуститься до -16°С.

В МЧС озвучили основные факторы опасности , которые следует учитывать белорусам 4 января:

повреждение деревьев,

увеличение числа коммунальных аварий,

затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

риск травматизма.

Напомним, накануне синоптики Белгидрометцентра предупредили о приближении холодных воздушных масс арктического происхождения. По их прогнозам, в ближайшие дни эти массы спровоцируют снежные метели на территории всей страны, а в отдельных районах может похолодать до -23°С.

Синоптики предупредили белорусов о приближении арктической массы с метелями. Когда и где похолодает до -23°С?