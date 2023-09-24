Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 24 сентября из-за гроз и ливней. А град будет?

📷 Фото

Опубликовано: 24.09.2023 12:14 , Обновлено: 24.09.2023

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей стране на воскресенье, 24 сентября, из-за сильных ливней с грозами. Между тем, иностранные метеорологи и вовсе предупредили белорусов о высокой вероятности крупного града и сильных порывов ветра. Во сколько страну накроет грозовой фронт?

По информации синоптиков из Белгидромета, наблюдающиеся сейчас по югу страны грозы в период с 11:00 до 17:00 распространятся на большую часть территории страны. Грозовая обстановка в целом по стране сохранится до конца дня и во время гроз местами выпадут сильные ливни, предупредили синоптики.

До Минска, по их прогнозам, грозовой фронт доберется ближе к 12:00 и сохранит своё влияние примерно до 17:00. Согласно прогнозам модели ECMWF, за весь день в Беларуси выпадет порядка 15–25 мм осадков, сообщил телеграм-канал «Надвор’е».

Между тем, метеорологи из ESTOFEX и вовсе объявили для Беларуси 1 уровень опасности в связи с крупным градом и сильными порывами ветра. Согласно их картам, больше всего вероятность таких неблагоприятных метеоявлений в воскресенье на юго-востоке Минской области, западных районах Гомельской области и практически по всей территории Могилевской области.

[info_b]ESTOFEX — Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов, это инициатива группы европейских метеоролого, основанная в 2002 году. ESTOFEX служит платформой для обмена данными о прогнозировании сильных конвективных штормов в Европе.[/info_b]

Впрочем, по данным МЧС Беларуси, грозы до конца дня возможны во всех областях страны.

Ранее Телеграф рассказывал, какую погоду белорусам пообещали синоптики на последней неделе сентября и на долго ли задержится в стране “золотая осень”.

Синоптики пообещали белорусам «золотую осень» до 1 октября. Где прогреет до +28°C?