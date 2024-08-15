Синоптики объявили оранжевый уровень опасности для 2 областей Беларуси. Где ожидается до +32°С?

Опубликовано: 15.08.2024 17:57 , Обновлено: 15.08.2024

Белгидромет предупредил жителей двух регионов Республики о "неблагоприятном метеорологическом явлении", которое спрогнозировали на пятницу, 16 августа. Речь идёт о повышенной температуре воздуха, то есть о жаре. Особенно несладко в этот день придётся жителям Гродненской и Брестской областей: там столбик термометра поднимется до отметки +30 +32°С.

Несмотря на то, что оранжевый уровень опасности в Белгидромете пообещали только на западе Беларуси, жарко будет по всей стране. Так, специалисты тематического канала о погоде Nadvorie [link href=“https://t.me/nadvorie/15447” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link], что, начиная со среды, температурный фон начнёт повышаться примерно на 2-3°С, и уже к пятнице столбик термометра поднимется до отметки +28..+31°С, а по юго-западу и того больше — до +34°С.

«Максимум жары», по информации синоптиков Nadvorie, придётся на воскресенье, когда температуры воздуха на юге и юго-востоке страны достигнут +33..+35°С. А потом раз — и холодный фронт понизит отметки сразу на 10-14°С.

А что на выходных?

В субботу, 17 августа, по данным Белгидромета, в стране ожидается переменная облачность. Кое-где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах можно заметить слабый туман. В тёмное время суток температура опустится до +13..+18°С, а днём поднимется до +33°С по югу страны.

В воскресенье, 18 августа, белорусов ждёт всё та же переменная облачность. На большей части территории синоптики пообещали кратковременные дожди, местами — сильные дожди и грозы. Ночью столбик термометра покажет +14..+20°С, а после рассвета температура составит от +24°С по северо-западу до +34°С по юго-востоку страны.

Ранее Telegraf.news писал, что в официальном Telegram-канале Белгидромета объяснили, почему, по их мнению, белорусам «не стоит жаловаться» на резкие изменения в погоде. Нет, о штрафах тут речь не идёт. Все дело в экологии.

Белгидромет призвал белорусов не жаловаться на частый ветер. Как объяснил?