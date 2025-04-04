Синоптики объявили «оранжевые» выходные в Беларуси из-за резкого изменения погоды. Где интенсивный снег, а где – грозы?

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Опубликовано: 04.04.2025 14:40 , Обновлено: 04.04.2025

В эти выходные погода в Беларуси может резко ухудшиться, предупредили в пятницу, 4 марта, специалисты Белгидромета и объявили по всей стране оранжевый уровень. Журналисты Telegraf.news выяснили, какие гидрометеорологические явления могут представлять опасность для белорусов в ближайшие дни, где ожидается снег, а где высока вероятность первых апрельских гроз.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, днём в субботу, 5 апреля, резко похолодает - до +3..+9°С на большей части территории страны и лишь на Гомельщине столбики термометров могут подняться чуть выше - до +11°С. В столице - не выше +3..+5°С. И это при том, что сегодня термометры повсеместно стремятся к 20-градусным значениям.

Ночью же Белгидромет не исключил серьёзных заморозков в ближайшие три дня:

суббота, 5 апреля: минимальная ночью -2..+4°С (кое-где по югу +5..+7°С); максимальная днем +3..+9°С, по юго-востоку до +11°С;

воскресенье, 6 апреля: минимальная ночью -1..-7°С (на юго-востоке 0..+1°С); максимальная днем -2..+4°С;

понедельник, 7 апреля: минимальная ночью -1..-8°С, максимальная днем -1..+6°С.

Из-за такого резкого температурного перепада во всех областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозам специалистов, непогода продержится как минимум до 21:00 5 апреля. На Витебщине среди потенциально опасных гидрометеорологический явлений в этот день специалисты также отметили сильный ветер и гололёд. Усиление северного, северо-западного ветра ожидается и в Минской области. Его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 5.04.2025

Одним лишь понижением температуры, по мнению авторов тематического Telegram-канала @nadvorie, не ограничится. Они на выходные напророчили белорусам настоящие апрельские снегопады.

Согласно свежим расчетам прогнозных моделей, наиболее интенсивный снег ожидается “где-то на стыке” Минской, Гомельской и Могилёвской областей. Именно там, по прогнозам специалистов, выпадет больше всего снега. В Минске, по их оценке, ожидается снежный покров в 2–5 см.

“К 9:00 утра воскресенья высота снежного покрова прогнозируется от 7 до 15 см, и карты моделей: американской GFS, европейской ECMWF, немецкой ICON и французской ARPEGE, указывают примерно на один и тот же район”, - рассказали эксперты.

















[info_b]Сильные осадки, метель, налипание мокрого снега и слабый гололед фигурируют и в прогнозе Белгидромета на воскресенье, 6 апреля. В понедельник, 7 апреля, по прогнозу официальных синоптиков, снег с мокрым снегом днём по западу сменится дождём. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабая метель, местами на дорогах гололедица и сильный порывистый ветер.[/info_b]

В свою очередь авторы другого канала о погоде “Метеовайб” предупредили белорусов о высокой вероятности локальных гроз. Они, по их расчётам, в основном прогремят по западной половине Республики, но не исключены и недалеко от столичного региона.









Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за непогоды ГАИ Беларуси посоветовала одной категории водителей отказаться от поездок в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля.

ГАИ назвала категорию белорусов, кому следует отказаться от поездок на авто. Что случилось?