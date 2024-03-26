Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности. Что ждёт белорусов?

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Опубликовано: 26.03.2024 13:14 , Обновлено: 26.03.2024

В среду днём на западе Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, предупредили в Белгидромете.

В среду, 27 марта по западу республики ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 18 м/с. Днём белорусов ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха в тёмное время суток поднимется до +3°С , а днём — до 10-15°С.

На этой неделе погода в Беларуси будет медленно, но верно меняться в лучшую сторону, рассказали в Telegram-канале “Надвор’е”. Ожидается, что каждые сутки столбик термометра будет расти на 1-2°С. Со среды прогрев пойдёт ещё быстрее, так как в “тропосфере установится благоприятная циркуляция” воздуха с юга Европы. Иными словами, тепло придёт из Евросоюза.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, ожидается до +17-20°С, а по югу и юго-западу страны до +22-25°С.

Ранее писал, что важнейшая система океанических течений Атлантического океана, возможно, уже находится на пути к разрушению. Это может привести к повышению уровня моря и резкому снижению температуры в одних регионах и повышению в других. К такому выводы пришли учёные.

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