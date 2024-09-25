Синоптики объявили красный уровень опасности в трёх областях Беларуси. Где пообещали грозы, а когда ждать летние +25°С?

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Опубликовано: 25.09.2024 09:33 , Обновлено: 25.09.2024

Синоптики объявили красный уровень опасности на среду, 25 сентября, для трёх областей Беларуси. Виной всему чрезвычайная пожарная опасность, которая складывается в регионах, в том числе, из-за нехватки дождей. Впрочем, в ближайшие несколько дней в прогнозах Белгидромета появились данные о кратковременных дождях с грозами. Узнали, каким регионам страны повезёт, наконец, с долгожданными осадками и когда до Беларуси дойдёт очередная волна горячего антициклона из Центральной Азии.

Так, красный уровень опасности из-за сохраняющегося 5 класса пожароопасности на ближайшие сутки Белгидромет объявил в:

Витебской,

Гомельской,

Могилевской областях.

Карта метеоопасностей на 25-26 сентября 2024 года от Белгидромета

Дополнительным фактором опасности для Витебщины и Минщины в ближайшие сутки будет также сильный ветер, а вот в Гомельской, Минской и Брестской областях синоптики также не исключили вероятности потенциально опасных гроз.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, кратковременные дожди сегодня днём ожидаются в западных и центральных районах страны, местами прогремят грозы.

Что касается температуры, то с сегодняшнего дня она, судя по прогнозу, будет постепенно снижаться: если сегодня на Гомельщине ещё будет по-летнему жарко - до +28°С, то в следующие двое суток максимальная дневная температура опустится до +17..+25°С в среднем по стране (ночные минимумы будут колебаться от +8°С до +17°С) из-за атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.

Грозы с сильным порывистым ветром и кратковременными дождями синоптики спрогнозировали и на четверг, 26 сентября - местами по стране, и на пятницу, 27 сентября - для большей части территории Беларуси.

Впрочем, судя по данным тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, резкого ухода в дождливую и холодную осень белорусам пока ждать не стоит.

“С 1 октября мы опять окажемся на антициклоновой тёплой периферии. Дня на три +15..+20°С, по юго-востоку может быть до +25°С”, - сообщили авторы канала.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несмотря на аномально тёплую погоду, ночные минимумы уже установились самые что ни на есть осенние. Синоптики даже предупредили белорусов о первых в этом сезоне ночных заморозках.

Синоптики предупредили белорусов о первых ночных заморозках. Где и когда ждать до -2°С?