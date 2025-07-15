Синоптики объявили красное штормовое предупреждение для 4 областей Беларуси

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Опубликовано: 15.07.2025 15:44 , Обновлено: 15.07.2025

Белгидромет неожиданно выписал на вторник, 15 июля, штормовое предупреждение об опасном явлении, объявив красный уровень опасности в 4 из 6 областей Беларуси.

Штормовое предупреждение синоптики выписали в 15:01 15 июля, судя по информации, указанной на официальном сайте Белгидромета. Причиной стал мощный грозовой фронт, накрывший как раз в этот момент белорусскую столицу.

По информации Белгидромета, сильные грозы на большей части территории Республики ожидаются в период с 14:30 как минимум до 18:00, а до конца дня могут сохранятся такие неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления, как:

сильные ливни,

град,

шквалистое усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Красный уровень опасности (главным образом - из-за ливней) объявили в Минской, Витебской, Могилёвской и Гомельской областях.

[info_b]Красный уровень опасности в классификации Белгидромета означает “очень опасную” погоду, при которой высока вероятность крупных разрушений и природных катастроф.[/info_b]

Карта мететоопасностей Белгидромета на 15.07.2025

Более того, в среду, 16 июля, судя по оперативному прогнозу синоптиков, ситуация станет хоть и спокойнее, но без неблагоприятных погодных явлений не обойдётся. По словам специалистов, на большей части территории Беларуси по-прежнему прогремят грозы , при грозах местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с .

Оранжевый уровень опасности на завтра объявили для Витебщины, Гродненщины и Брестчины.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 16.07.2025

Ранее Telegraf.news рассказал, что гроза в Минске с сильным ливнем сегодня на какое-то время практически парализовала движение на отдельных участках городских улиц. Судя по всему, больше всего на этот раз досталось юго-восточным районом белорусской столицы: кое-где автомобилисты вынуждены стоять в 10-балльных пробках, а “Минсктранс” предупредил об остановке движения автобусов и троллейбусов по десяткам маршрутов.

«Партизанский плывёт» — Минск встал в 10-балльных пробках из-за ливня