Синоптики назвали вероятную дату первого снега в Беларуси. Неужели в сентябре?

Опубликовано: 16.09.2025 16:50 , Обновлено: 16.09.2025

В метеорологическом ТГ-канале Nadvorie продолжают удивлять белорусов. Ещё недавно там сообщили о возможной 30-градусной жаре в сентябре. А теперь назвали дату, когда есть вероятность выпадения первого снега на территории Беларуси.

“30 сентября к нам в регион попытается прорваться Арктика. В тылу циклона по северу Беларуси уже возможен мокрый снег. Однако, это ещё через 15 дней и надо помнить, что на такой срок прогнозируется очень неточно”, - предупредили синоптики.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларусь на этой неделе устремится горячая воздушная масса с Пиренеев, отделяющих горячую Испанию с Португалией от остальной части Европы. Узнали, когда и где белорусам ждать 30-градусную жару и как долго задержится в стране это внезапное сентябрьское “лето”.

Синоптики пообещали белорусам «горячую воздушную массу». Где ждать 30-градусную жару и надолго ли?

Что по погоде в Беларуси в ближайшие дни?

Тем временем в Белгидромете сообщили, что в ближайшие 3 дня погоду в Беларуси будет определять “неустойчивая воздушная масса”. А это значит, что 17-18 сентября (среда-четверг) будет, скорее всего, облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы кое-где будет сгущаться туман. Температура ночью составит +5..+15°С, днем +13..+21°С.

А вот 19 сентября , в пятницу, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается перемещение “малоактивного атмосферного фронта”. Оно сохранить переменную облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится, станет порывистым. Температура воздуха прогреется до +16..+24°С, что сделает этот день самым теплым из трёх предстоящих.