Синоптики назвали регион, где в Беларуси потеплеет до +17°С. Когда новая волна холода?

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Опубликовано: 22.10.2025 11:18 , Обновлено: 22.10.2025

Синоптики спрогнозировали белорусам некоторое потепление в ближайшие дни. В одном из регионов страны, как ожидается, потеплеет до +17°С. Узнали, стоит ли ждать солнышка остальной Беларуси и когда в страну придёт новая волна холода, опустив температуру ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

О потеплении белорусов предупредили авторы Telegram-канала о погоде “Метеовайб”. По их информации, уже в четверг, 23 октября , на территорию Республики с юго-запада начнет наступать более тепла воздушная масса. Это гарантирует белорусам сравнительно тёплую для конца октября ночь (в среднем по стране+2..+8°С и лишь по северо-востоку до -1..+1°С) и заметное потепление днём - в среднем до +7..+13°С, а на Брестчине, по юго-западу страны - до +14..+17°С.

При этом потепление вовсе не гарантирует солнечную погоду, пояснили специалисты: по северо-западу Беларуси пройдёт фронтальный раздел, из-за чего там ожидаются небольшие дожди с порывистым ветром.

Такая же погода, по расчётам экспертов, сохранится в Беларуси и в пятницу, 24 октября : днём до +11..+17°С, ночью по северу, днём по юго-западу ожидаются дожди с порывистым ветром.









Кстати, Белгидромет уже выпустил на пятницу, 24 октября, жёлтое предупреждение об усилении ветра для всей Беларуси. По расчётам государственных синоптиков, порывы ветра в этот день в отдельных районах могут достигать потенциально опасной скорости - 15-20 м/с . Дополнительным фактором опасности для Брестской и Гродненской областей в этот день станут сильные дожди.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 24 октября 2025 года

Впрочем, авторы другого Telegram-канала о погоде @nadvorie предупредили, что грядущее потепление долгим не будет. На это указывает свежий прогноз аномалии температуры воздуха на уровне 850 гПа, подготовленный специалистами с помощью интегрированной системы искусственного интеллекта и прогнозирования (AIFS) от ECMWF. Он указывает на то, что последняя неделя октября в европейском регионе выдастся холоднее обычного.

Если в ближайшие два дня среднесуточная температура будет на 4-6 градуса выше климатической нормы, то уже в выходные начнётся очередное похолодание и к концу месяца температура опустится на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

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