Белгидромет объявил «оранжевую» опасность из-за ливней в двух областях. Где остановится зона дождей?

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Опубликовано: 11.09.2025 15:23 , Обновлено: 11.09.2025

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 12 сентября, из-за сильных ливней в двух областях страны. Узнали, докуда дойдёт зона опасных дождей прежде, чем непогода утихомирится, и кому завтра готовиться к половине месячной нормы осадков.

Оранжевый уровень опасности Белгидромет экстренно объявил и на вторую половину четверга, 11 сентября, для Минской, Брестской и Гродненской областей. Но связан оранжевый уровень сегодня не с дождями, а с усилившимся ветром. По прогнозам синоптиков, в период с 13:00 до 17:00 сильный ветер распространится на большую часть территории страны и сохранится до конца дня. Местами, в том числе в столице, его порывы будут достигать скорости в 15-20 м/с .

А уже завтра главными факторами опасности, по версии Белгидромета, станут потенциально опасные грозы (из-за них жёлтый уровень на 12 сентября объявили на Минщине, Витебщине, Брестчине и Гродненщине) и сильные дожди (они - причина оранжевого уровня в Брестской и Гродненской областях).

Карта неблагоприятных погодных явлений на 12 сентября 2025 года

По прогнозу тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, зона дождей, связанная с фронтальным разделом, в пятницу будет медленно смещаться с запада на восток.

“В дневные часы, дойдя до центра страны, фронт замедлится и начнёт терять свою активность, далее его не пустит блокирующий антициклон. Из-за небольшой скорости его движения местами по западу может выпасть до половины от месячной нормы осадков . В Минске завтра увеличится облачность и вплотную подойдет зона осадков с запада. При этом столичный регион может стать границей, восточнее которой дожди не пройдут”, - предупредили специалисты, продемонстрировав для наглядности карты, где пройдёт дождливый фронт.













На фоне увеличения облачности, согласно прогнозам, понизится и общий температурный фон в стране. Холоднее всего будет в регионах, западнее столицы, однако очень резкого похолодания не ожидается:

ночью в среднем по стране +11..+17°С, по востоку местами +8..+10°С;

днём в среднем +14..+19°С, по востоку Беларуси и по западу Гродненской и Брестской областей - до +20..+24°С.

Ранее Telegraf.news рассказал о предварительных и пока несмелых прогнозах специалистов на зиму - 2025/2026. Исходя из них, на данный момент для любящих снега и морозы белорусов новости неутешительные.

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