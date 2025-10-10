Синоптики назвали районы Беларуси, куда грозы с ливнями и ветром в 72 км/ч не доберутся в выходные

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Опубликовано: 10.10.2025 10:40 , Обновлено: 10.10.2025

Синоптики озвучили неблагоприятный прогноз погоды на ближайшие выходные для белорусов: на большей части территории страны ожидаются дожди, кое-где сегодня и вовсе могут прогреметь грозы с сильным порывистым ветром. Впрочем, специалисты назвали районы Беларуси, куда грозы с ливнями не доберутся, по крайней мере, до выходных.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, в пятницу, 10 октября, за Беларусь “берётся Атлантика” - на погоду уже начал влиять фронт окклюзии от обширного циклона Fehmi, центр которого сейчас находится чуть севернее Скандинавии.

Как следствие, в течение сегодняшнего дня на большую часть территории страны распространится зона дождей, которая подойдет к центральным районам ближе к обеду. А вот до востока Беларуси она, по расчётам специалистов, так и не доберётся, так что жителям Могилёвской и Гомельской областей вряд ли сегодня понадобятся зонтики.

Одновременно с этим на западе страны, в Гродненской и Брестской областях, ожидается неспокойная обстановка из-за неустойчивой воздушной массы. В ней, по расчётам специалистов, уже после обеда начнёт развиваться кучево-дождевая облачность: ожидаются ливни в сопровождении шквалистого усиления ветра до 15-18 м/с и, как показала мезомодель Aladin, в отдельных районах даже не исключены грозы.

В связи с непростыми погодными условиями МЧС Беларуси выступило с предупреждением, в котором перечислило основные факторы опасности, к которым сегодня следует готовиться белорусам. Все они связаны со шквалистым усилением ветра:

снижение видимости на дорогах и затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач и, как следствие, нарушение электроснабжения населённых пунктов и отключение электрических подстанций,

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев.

Белгидромет, в свою очередь, предупредил, что потенциально опасный шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч) может сохраниться вплоть до вечера воскресенья, 12 октября. В Минской и Витебской областях днём в воскресенье, 12 октября, потенциальную опасность также будут представлять сильные дожди.

Единственным регионов, свободным ото всех погодных ненастий в эти выходные, окажется Могилёвщина .

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 11 октября 2025 года

Что касается температурного фона, то он, по прогнозу Белгидромета, пока остаётся стабильным:

на субботу, 11 октября, синоптики спрогнозировали в диапазоне от +2°С до +9°С ночью и до +8..+15°С днём;

в воскресенье, 12 октября: ночью +1..+7°С, днём в среднем +6..+12°С по стране, по западу Беларуси - до +14°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики уже рассчитали дату первого снега в 2025 году. По мнению специалистов, это произойдёт гораздо раньше, чем наступит календарная зима - ещё в середине октября.

Синоптики рассчитали для Беларуси дату первого снега в октябре