Синоптики назвали дату, когда в Беларусь придёт «ощутимый осенний холод»

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Опубликовано: 14.08.2025 20:22 , Обновлено: 14.08.2025

Синоптики и ведущие погодных каналов сошлись во мнении, что у белорусов осталось лишь два тёплых дня. Во всяком случае пока. По их прогнозам, уже в эти выходные погода может резко измениться. Например, как сообщил Белгидромет, после тёплой субботы температура на севере страны в воскресенье опустится до +14°С.

Приход атмосферного фронта, который и принесёт похолодание, ожидается в ночь с пятницы на субботу. По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», он связан с циклоном «Quill», который находится над Финляндией.

Фото: t.me/meteovibe

Если верить этому каналу, в субботу, 16 августа, днём на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, град и даже сильные ливни. Автор канала предупредил о вероятности «суперячейковых гроз» и шквалистом ветре до 15-20 м/с.

Другой канал о погоде @nadvorie предположил, что ливни и грозы будут наблюдаться в основном не на самом холодном фронте, а перед ним — «в глубокой барической ложбине на линии неустойчивости».

Но самое резкое изменение погоды ожидается в воскресенье, 17 августа. Автор блога о погоде в Беларуси в Threads заявил, что именно в эту дату белорусы почувствуют «ощутимый осенний холод».

«Заметно похолодает», — заметили и авторы «Метеовайб». Днём температура воздуха по стране, по их сведениям, составит +15..+21°С, лишь по югу будет до +25°С. По их предварительным данным, прохладная и неустойчивая погода с дождями сохранится и в начале следующей недели. Но уже к середине недели есть шанс на возвращение тепла.

Фото: t.me/meteovibe

Где можно успеть искупаться?

Тем, кто хочет искупаться, стоит поторопиться. Согласно карте температур, утром в четверг, 14 августа, вода была ещё достаточно прогрета.

Так, по данным Белгидромета, в Минском море и озере Нарочь температура воды была на уровне +19..+22°С.

На озёрах Витебской области (Браславские, Дрисвяты, Снуды) вода немного прохладнее — +17..+20°С.

Теплее всего на юге. В реках Припять, Днепр и Сож в Гомельской области вода ещё прогрета до +21..+22°С, и, пока погода благоприятствует, наверняка не остынет.

Прогноз от Белгидромета

Метеорологи традиционно поделились прогнозом на три ближайшие дня.

Пятница, 15 августа : Будет малооблачно и без осадков. Ночью +7..+13°С, днём от +23°С до +28°С, а по юго-западу воздух прогреется до +30°С.

Суббота, 16 августа : На большей части страны пройдут дожди, в отдельных районах сильные, местами прогремят грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью будет в диапазоне +7..+20°С, а днём — от +21°С по северу до +33°С по юго-западу.

Воскресенье, 17 августа : По всей стране похолодает. Днём ожидается всего от +14°С на севере до +25°С на юге. Также пройдут дожди, местами с грозами. Ветер будет западной четверти, порывистый.

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