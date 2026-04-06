Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы Беларуси на Радоницу и майские

Опубликовано: 06.04.2026 10:05 , Обновлено: 06.04.2026

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало график работы аптек, поликлиник и больниц на длинные апрельские выходные, которыми правительство традиционно обеспечивает белорусов на Радоницу, а также на время майских праздников.

Напомним, православная Радоница в этом году выпадает на 21 апреля. Ради этого праздника Совмин традиционно переносит рабочий понедельник накануне этого праздника. В этом году его перенесли наследующую за праздничной неделей субботу, 25 апреля. В результате некоторых белорусов в этом месяце ждут длинные, четырёхдневные выходные - с 18 по 21 апреля.

Правда, на 18 апреля правительство назначило республиканский субботник, так что для кого-то длинные выходные будут урезаны до трёх дней.

Совмин назначил республиканский субботник на длинные выходные в апреле

Впрочем, белорусским медикам всегда работать приходится, невзирая на календарь. Как поясняют в Минздраве, невзирая на праздники, “непрерывность лечебного процесса при оказании медицинской помощи населению” должна быть полностью обеспечена. Традиционно “скорую” на время праздников, наоборот, переведут на режим повышенной готовности, для остальных медучреждений график работы лишь несколько скорректируют.

Так, амбулатории , поликлиники , а также поликлинические отделения больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки , организации медтехники и организации особого типа будут работать по следующему графику:

в понедельник, 20 апреля - по графику субботы (то есть работать будут те организации, которые обычно работают по субботам, по соответствующему графику);

во вторник, 21 апреля - по графику работы в праздничный день;

в субботу, 25 апреля (день, куда переносится понедельник перед Радуницей) - по графику обычного рабочего дня;

в пятницу, 1 мая - по графику работы в праздничный день;

в субботу, 9 мая - по графику работы в государственный праздник.

Для больниц и РНПЦ Минздрав составил свой график на эти дни: