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Синоптики назвали дату, когда ныряющий арктический циклон засыплет Беларусь снежной крупой

Синоптики назвали дату, когда ныряющий арктический циклон засыплет Беларусь снежной крупой
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Синоптики предупредил белорусов о приближении арктического холода с севера Европы на этой неделе. Специалисты рассчитали точную дату, когда нашу страну может снова засыпать мокрым снегом и снежной крупой и как долго продержатся ночные заморозки.

В расчётах даты очередной волны похолодания официальный Белгидромет и независимые эксперты по метеопрогнозам на этот раз единодушны - холодные воздушные массы арктического происхождения доберутся до Республики уже в этот четверг, 23 апреля . Специалисты называют подобные системы атмосферных фронтов “ныряющими циклонами”.

“Ныряющие циклоны весной, как правило, не сопровождаются обширными осадками из-за холодного и сухого (арктического) происхождения воздушных масс. Вот и на нашем — основные фронты слабо выражены, а большая часть осадков связана с динамическим подъёмом в центральной части циклона и конвекцией в его тылу”, - объяснили физическую составляющую грядущего похолодания авторы тематического Telegram-канала @nadvorie.

Как следствие, на этот четверг Белгидромет спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя и мокрого снега для большей части территории страны и усиление порывистого северного ветра. По расчётам Белгидромета, такая непогода сохранится и в пятницу, 24 апреля, а температура воздуха будет варьироваться от -3°С до +6°С ночью, максимальная днем держаться в диапазоне +4..+13°С, по юго-западу - до +15°С.

Авторы @nadvorie, проанализировав прогнозы двух международных моделей - ECMWF и ICON, пришли к выводу, что основными факторами непогоды в ближайшие сутки станет дождь с примесью твердой фазы (так называемая снежная крупа) и сильный ветер, порывы которого могут достигать завтра 20 м/с .

При этом, согласно уточнённому прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), второй ныряющий циклон, который ранее прогнозировали Беларуси на конец недели, исчез.

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“Модель поменяла ему траекторию на более широтную. От этого нам конечно не особо легче, и теплее уж точно не станет”, - дали неутешительную оценку грядущему похолоданию специалисты.

Отметим, что весной даже сравнительно небольшой “минус” в 2-4°С может повредить молодые весенние побеги “проснувшегося” растения. Особенно чувствительны к ночным заморозкам весной цветы. Когда цветочные почки начинают набухать, они становятся все более уязвимыми к низким температурам. Ранее мы рассказывали, как можно позаботиться о зацветающих фруктовых деревьях и кустарниках в саду во время поздних весенних заморозков.

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