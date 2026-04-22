Синоптики назвали дату, когда ныряющий арктический циклон засыплет Беларусь снежной крупой

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Опубликовано: 22.04.2026 08:43 , Обновлено: 22.04.2026

Синоптики предупредил белорусов о приближении арктического холода с севера Европы на этой неделе. Специалисты рассчитали точную дату, когда нашу страну может снова засыпать мокрым снегом и снежной крупой и как долго продержатся ночные заморозки.

В расчётах даты очередной волны похолодания официальный Белгидромет и независимые эксперты по метеопрогнозам на этот раз единодушны - холодные воздушные массы арктического происхождения доберутся до Республики уже в этот четверг, 23 апреля . Специалисты называют подобные системы атмосферных фронтов “ныряющими циклонами”.

“Ныряющие циклоны весной, как правило, не сопровождаются обширными осадками из-за холодного и сухого (арктического) происхождения воздушных масс. Вот и на нашем — основные фронты слабо выражены, а большая часть осадков связана с динамическим подъёмом в центральной части циклона и конвекцией в его тылу”, - объяснили физическую составляющую грядущего похолодания авторы тематического Telegram-канала @nadvorie.

Как следствие, на этот четверг Белгидромет спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя и мокрого снега для большей части территории страны и усиление порывистого северного ветра. По расчётам Белгидромета, такая непогода сохранится и в пятницу, 24 апреля, а температура воздуха будет варьироваться от -3°С до +6°С ночью, максимальная днем держаться в диапазоне +4..+13°С, по юго-западу - до +15°С.

Авторы @nadvorie, проанализировав прогнозы двух международных моделей - ECMWF и ICON, пришли к выводу, что основными факторами непогоды в ближайшие сутки станет дождь с примесью твердой фазы (так называемая снежная крупа) и сильный ветер, порывы которого могут достигать завтра 20 м/с .

При этом, согласно уточнённому прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), второй ныряющий циклон, который ранее прогнозировали Беларуси на конец недели, исчез.

“Модель поменяла ему траекторию на более широтную. От этого нам конечно не особо легче, и теплее уж точно не станет”, - дали неутешительную оценку грядущему похолоданию специалисты.

Отметим, что весной даже сравнительно небольшой “минус” в 2-4°С может повредить молодые весенние побеги “проснувшегося” растения. Особенно чувствительны к ночным заморозкам весной цветы. Когда цветочные почки начинают набухать, они становятся все более уязвимыми к низким температурам. Ранее мы рассказывали, как можно позаботиться о зацветающих фруктовых деревьях и кустарниках в саду во время поздних весенних заморозков.

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