Синоптики кардинально изменили прогноз для Беларуси. Где ждать до +7°С, а когда готовиться к арктическому вторжению?

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Опубликовано: 16.01.2025 11:53 , Обновлено: 16.01.2025

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) кардинально изменил свой прогноз для европейского региона на вторую половину января. Согласно обновлённым данным, арктического вторжения с двадцатиградусными морозами в ближайшие дни не предвидится, а Белгидромет и вовсе пообещал белорусам в грядущие выходные весенние +7°С. Журналисты Telegraf.news сравнили прогнозы белорусских и иностранных специалистов, чтобы выяснить, какая погода ждёт белорусов в ближайшее время.

Так, обновлённый прогноз ECMWF привёл тематический канал о погоде @nadvorie. По словам его авторов, Европейский центр “кардинально поменял свой прогноз” на следующую неделю.

Так, по расчётам европейских метеорологов, в следующий четверг-пятницу, 23–24 января, вместо обещанного вторжения арктического воздуха с двадцатиградусными морозами наш регион окажется во власти “сравнительно теплой воздушной массы”. В результате сильный “минус” спрогнозировали широтам южнее российского Санкт-Петербурга, а в Беларуси температура будет держаться в нынешних диапазонах - примерно -3..+3°С.

“Такой расколбас в модельных расчетах не к добру. Как показывает опыт, — холод всегда побеждает. Думаю, арктического вторжения нам в последней декаде января все-таки не избежать. Зуб даю”, - сделали свой прогноз авторы канала.

Предыдущий прогноз ECMWF

Новый прогноз ECMWF





Об усилении влияния антициклона Beate с центром над Венгрией написал, в свою очередь, Telegram-канал “Метеовайб”. По их данным, он принесёт в Беларусь облачную погоду, с кратковременными дождями (в отдельных районах по востоку страны) и густыми туманами.

Из-за туманов Белгидромет на пятницу, 17 января , объявил жёлтый уровень опасности в Минской и Гродненской областях. Потенциальную опасность по всей Беларуси завтра будет представлять и гололёд.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 17 января 2025 года

Будут ли крещенские морозы в Беларуси в 2025 году?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, температура воздуха в течение суток 17 января будет держаться в плюсе - от 0°С до +4°С. Что же до погоды на выходные, 18 и 19 января , то крещенских морозов в этом году, судя по всему, белорусам не дождаться.

Как пояснили в Белгидромете, из-за того, что Беларусь будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с Атлантики, поступающих по периферии антициклона, сильного “минуса” не стоит ждать даже в ночные часы. Центр обширного антициклона в выходные будет смещаться с Польши на Карпаты, что гарантирует Беларуси облачную погоду, преимущественно без осадков, но с туманами и гололёдом по утрам.

Температура воздуха в грядущие выходные ночью будет опускаться не ниже -3..+3°С, а днём повсеместно уйдёт в плюс - до +1..+7°С.

Ранее Telegraf.news рассказал о советах, которые дали белорусским водителям в ГАИ при переходе “на минус”. Там назвали три основных фактора опасности, которые требуют от водителей “осмотрительности и исключительной плавности движений”.

ГАИ предупредила водителей о переходе «на минус». Какие три фактора осложнят обстановку на дорогах Беларуси в выходные?