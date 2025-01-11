ГАИ предупредила водителей о переходе «на минус». Какие три фактора осложнят обстановку на дорогах Беларуси в выходные?
ГАИ Витебской области предупредила водителей о переходе "на минус" в субботу, 11 января. Неблагоприятные погодные условия, согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные могут добавить проблем на дорогах по всей Беларуси. В МВД назвали три основных фактора опасности, которые в ближайшие дни стоит учитывать белорусским водителям и дали советы, как избежать неприятностей в пути.
Так, водителей в Витебской области инспекторы предупредили, что температура, которая последние дни колебалась около нуля, в ночь на 11 января перейдёт в минусовые значения. Этот переход “на минус” грозит образованием гололедицы.
“На скользкой дороге увеличивается тормозной путь, повышается опасность блокировки колес при торможении, что может привести к неуправляемому заносу”, - предупредили в ГАИ Витебщины.
В таких условиях водителей призвали к “осмотрительности и исключительной плавности движений”, посоветовали придерживаться безопасной скорости и избегать “любых резких маневров”, особенно на следующих участках дорог:
- на пешеходных переходах,
- перекрестках,
- закругления дорог,
- спусках.
Аналогичные рекомендации озвучили в столичной ГАИ. Там дополнительно посоветовали водителям соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и необходимый боковой интервал.
В МВД, в свою очередь, назвали три главных фактора опасности, которые сулит непогода в эти выходные водителям по всей стране:
- осадки в виде дождя с мокрым снегом, которые могут сопровождаться порывистым ветром,
- туманы,
- гололедица.
В ведомстве напомнили водителям о недопустимости эксплуатации транспортного средства на летней “резине” или с зимними шинами с критичным износом протектора.
[info_b]По действующим правилам остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм . В противном случае водителям грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины по ч. 2 ст. 18.11 КоАП Беларуси (что эквивалентно 42 рублям сейчас). Повторное нарушение в течение года увеличивает максимальный размер штрафа до 5 базовых (то есть до 210 рублей ).[/info_b]
В МВД также призвали водителей к “сдержанному типу вождения” и дали совет по движению в условиях недостаточной видимости, например, в густом тумана:
- включить ближний свет фар,
- увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств,
- не использовать дальний свет, поскольку он создает плотный световой занавес перед авто, который может ослепить водителя.
Прогноз синоптиков на выходные
Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в эти выходные погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося со стран Балтии и постепенно теряющего активность. Это даст белорусам облачную погоду с небольшими осадками во многих районах страны (в основном в виде мокрого снега). Синоптики также предупредили о порывистом ветре, который будет способствовать образованию гололедицы. Температура ожидается следующая:
- в субботу, 11 января - ночью до -4..+1°С, днём в диапазоне -2..+2°С;
- в воскресенье, 12 января - ночью до -1..-6°С, днём в диапазоне -4..+1°С.
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