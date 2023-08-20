Синоптики анонсировали приход антициклона из Польши. Когда принесёт прохладу белорусам?

Опубликовано: 20.08.2023 13:36 , Обновлено: 20.08.2023

Синоптики пообещали белорусам приход прохладных воздушных масс антициклона с центром над Польшей. На предстоящей неделе они сменят тропические воздушные массы, из-за которых на уходящей неделе изнывали от жары жители всех регионов страны. Когда белорусам ждать долгожданную прохладу и как сильно похолодает с 21 по 27 августа?

Согласно прогнозу белорусского синоптика Дмитрия Рябова, озвученному в эфире гостелеканала ОНТ, для большинства белорусских регионов уходящие выходные - это последний по-настоящему жаркий период этого лета. По его словам, уже к середине недели жара пойдет постепенно на спад, благодаря антициклону с центром над Польшей, сформированному в более прохладном воздухе.

По словам Рябова, с середины недели ожидается понижение температуры по всей стране, однако, теплая и комфортная погода, характерная для белорусского августа, сохранится. Ночная температура по стране ожидается в диапазоне от +11 до +16°C, дневная - от +21 до +29°C.

Со второй половины недели погоду в Беларуси будут определять влажные, неустойчивые воздушные массы, идущие с территории Западной Европы, сообщил Рябов. Они, как ожидается, принесут кратковременные дожди с грозами и дальнейшее похолодание: до +18°C днём в восточных районах и +30°C в юго-западных.

Предварительные прогнозы на следующие выходные, 26 и 27 августа, также свидетельствуют о дальнейшем постепенном, а не резком, похолодании: в различных районах страны будет от +10 до +17°C ночью и от +19°C до +30°C днём.

Похолодает уже в понедельник?

По данным телеграм-канала «Надвор’е», более прохладный воздух с Атлантики начнёт поступать на территорию Беларуси уже во второй половине дня в понедельник, 21 августа.

“Холодно не будет, просто температурный фон придет в норму +20.. 22°С на востоке и +23.. +25°С на юго-западе”, - пояснили специалисты, ссылаясь на данные интерактивной карты сервиса погоды Windy.com:

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На юге Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Впрочем, ближайшие два дня белорусам точно придётся ещё потерпеть жару: на понедельник, 21 августа , Белгидромет совместно с МЧС объявил оранжевый уровень опасности из-за жары в южных районах Беларуси. Ожидается, что температура воздуха днём может подняться до +30..+31°С.

Прогноз Белгидромета также показал, что белорусов ждёт как минимум ещё одна тропическая ночь. О том, что это такое, читайте по ссылке ниже:

Синоптики предупредили белорусов о предстоящих тропических ночах. Что это такое и как подготовиться?

Подробный прогноз Белгидромета на вторник, 22 августа также показывает, что область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплом воздухе, в это день будет ещё держать свои позиции: минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +11..+18°С, максимальная днем - в диапазоне+21..+28°С.

Лишь в среду, 23 августа , согласно прогнозу Белгидромета, север страны накроет неустойчивая воздушная масса с юга Балтийского моря. Ночью температура в отдельных районах может опускаться до +9°С, а днём воздух в среднем прогреется до +20..+27°С, предупредили синоптики. В юго-западных районах Беларуси сохранится жаркая погода - до +29°С днём.