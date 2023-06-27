Сильный ливень обрушился на Гродно: улицы «поплыли». Когда ждать дождя в других городах?

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Опубликовано: 27.06.2023 16:10 , Обновлено: 27.06.2023

В Гродно днем 27 июня прошли сильные дожди: сразу несколько перекрестков в разных частях города превратились в настоящие озера и реки. А когда дожди придут в другие регионы страны?

В среду город накрыл сильный ливень. Тг-канал Newgrodno сообщил, что «поплыли» улицы Дубко, Троицкая и Горького. Водителям посоветовали без надобности лучше воздержаться от поездок.

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Когда дожди придут в другие города?

По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт, который сейчас подходит к нашей стране, по мере продвижения на восток будет замедляться и примерно над центром Беларуси к ночи 28 июня остановится. Он «начнёт деформироваться», давление падать, система циркуляции ветра перестроится и станет замкнутой и образуется циклон. Тогда-то и в других городах страны и ожидаются дожди и сильные ливни.

В среду, 28 июня, погоду будет определять циклон. Ожидается преобладание облачной погоды, дожди, ночью и утром на большей части территории ливни. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +9..+15 градусов, днем +14..+20 °С, местами воздух прогреется до +23°С.

В четверг, 29 июня, влияние циклона сохранится. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура ночью +9..+15 градусов, днем +18..+25 °С.

В пятницу, 30 июня, сохранится переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +9..+14 градусов, днем от +20 °С по востоку до +28°С по западу страны.