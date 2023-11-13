Шуневич предложил отстреливать медведей в Беларуси там, где "они мешают жить"

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Опубликовано: 13.11.2023 14:43 , Обновлено: 13.11.2023

Глава Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич на приеме у Александра Лукашенко заявил 13 ноября, что хотел бы начать отстрел медведей без официального объявления охоты или исключения их из "Красной книги".

По словам Шуневича, он понимает, что эта тема “заведомо непопулярная”, но ее решение “диктует сама жизнь”.

“Это не значит, что мы откроем охоту. Это краснокнижник”. Но если есть его избыточное количество, нужно определенное количество отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки, которые уже сегодня травмируют людей”, - заявил он.

[info_b]В октябре 2023 года в Минлесхозе Беларуси сообщили, что “случаев нападения медведей на человека с послевоенного времени официально не регистрировалось”.[/info_b]

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По словам главы БООР, он хочет начать отстрел медведей без исключения тех из “Красной книги”, потому что белорусские учёные не сообщили, сколько таких диких животных должно жить в Беларуси. После получения такой цифры Игорь Шуневич предложил начать на медведей уже и охоту.

“Численность медведя галопирует у нас в стране. Его уже больше 700 точно, хотя лет двадцать назад было 150. Наша задача - получить четкое понимание от нашей научной общественности, какое оптимальное количество медведя должно быть на нашей территории, которое позволило бы нам открывать на него охоту”, - заявил он.

Ранее в Минлесхозе, сообщили, что медведи на самом деле забредали в населенные пункты. Но чаще всего это были молодые звери в поисках новых территорий для обитания.

“Животное по незнанию может заходить на территорию, возможно, на запах еды. Поэтому не надо оставлять пищевые отходы в необорудованных для этого местах и не стоит провоцировать его”, - отметил начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез.

Ранее Телеграф писал, что в деревне Синятевка Щучинского района, что под Гродно, заметили медведя, который стоял недалеко от дома. Присутствие зверя обеспокоило людей – эта местность пользуется популярностью у грибников.

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