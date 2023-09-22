ГАИ объявила рейды со "Стрелой". Где и кого в Беларуси будут ловить 22-25 сентября?

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Опубликовано: 22.09.2023 12:25 , Обновлено: 22.09.2023

Госавтоинспекция Беларуси объявила на 22-25 сентября рейды. Пообещали привлечь и "Стрелу". Вот где и кого будут ловить.

Особое внимание инспекторы пообещали уделить пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе выявлению пьяных водителей и пешеходов. В эти дни запланирована отработка аварийно-опасных участков дорог Клецкого, Копыльского и Несвижского районов Минской области, рассказали в МВД.

А рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” МВД направятся в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Брестской области.

Изъяли телевизоры и мобильники. В ГАИ рассказали, где и кому из белорусов ждать рейды по квартирам

Также ГАИ пообещала вплоть до 24 сентября провести мероприятия, направленные “на обеспечение безопасности уязвимых участников дорожного движения” (речь про пешеходов, велосипедистов, людей передвигающихся на средствах персональной мобильности). Кроме наблюдения за проезжей частью, инспектора будут беседовать с людьми во дворах, возле школ, в мест отдыха. Они напомнят правила пользования велосипедом, средствами персональной мобильности, как правильно пересекать дорогу.

Кроме того, в ГАИ попросили водителей особое внимание проявлять за городом, так как на дорогу могут выйти дикие животные.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у минчан появилась возможность сообщить в ГАИ об автохламе онлайн. Вот как это сделать.

У минчан появилась возможность сообщить в ГАИ об автохламе онлайн. Вот как это сделать