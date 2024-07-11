Штраф до 800 рублей. В Минлесхозе напомнили, за что могут наказать белорусских грибников

Опубликовано: 11.07.2024 16:20 , Обновлено: 11.07.2024

В министерстве лесного хозяйства Беларуси напомнили, что собирать грибы и ягоды можно бесплатно и почти везде. Исключения - охраняемые зоны. Но даже при таком раскладе получить штраф - вполне возможно.

Особых правил при сборе грибов в белорусском законодательстве немного. Если не считать запреты на сбор ядовитых мухоморов (такое мало кому придет в голову), нет никаких указаний - срезать ли грибы ножом, или срывать руками.

[inf]Минздрав Беларуси ещё в августе 2023 года ввёл официальный [link href=“https://telegraf.news/obshhestvo/minzdrav-zapretil-v-belarusi-muhomory/” target=“_blank” rel=“noopener”] запрет [/link] на пищевую продукцию с содержанием мухоморов. Теперь такую продукцию запрещено на только ввозить и продавать на территории Беларуси, но и хранить, перевозить и использовать в пищу.[/inf]

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Впрочем, наказание может грозить лишь за нарушение лесной подстилки. “Ее разгребание запрещено постановлением Минлесхоза от 8 декабря 2023 г. N 16”, - напомнили в ведомстве.

В Минлесхозе напомнили, что, согласно статье 16.19 КоАП РБ, нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока или иное нарушение правил сбора или заготовки - влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин .

А что по ягодам?

При сборе ягод условий больше. И если чернику можно собирать когда угодно, то бруснику и клюкву можно только после опубликования сроков облисполкомами. Да, для каждой области они разные - чем южнее, тем раньше.

Собирать ягоды можно не только руками. Главное, чтобы устройства соответствовали этим требованиям:

расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 сантиметра;

в них отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

И не забывайте, что в лес заходить можно только, если снова-таки местные власти не ввели запрет на его посещение. Многие забывают, что запрет или ограничение — не простая формальность, и несоблюдение правил ведомства в этот период сопряжено с серьёзными штрафами. Некоторые белорусы уже убедились в этом на собственном опыте и поспешили поделиться видео и советами.

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