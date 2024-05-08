До 6 лет тюрьмы. В МВД рассказали, кого из белорусов могут привлечь к ответственности после оформления банковской карты

Опубликовано: 08.05.2024 17:28 , Обновлено: 08.05.2024

Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали 38-летнего жителя столицы, его подозревают в незаконном обороте платежных средств. По материалам уголовного дела, минчанин оформил на свое имя банковскую карту, чтобы получить "быстрый заработок". Подробности привели в Telegram-канале столичной милиции.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в мессенджере состоял в группе по поиску подработки. Там, по информации милиции, ему предложили быстрый заработок: нужно было оформить в банке платежную карту и передать ее с реквизитами за вознаграждение.

Мужчина так и сделал: оформил в банке на свое имя карту, отдал ее незнакомцам и даже получил вознаграждение в 50 рублей, рассказали в правоохранительных органах.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 222 УК Беларуси, “совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам”, наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет .[/info_b]

В минской милиции напомнили, что аферисты используют чужие платежные карты, чтобы переводить туда деньги обманутых людей. “Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, не передавайте свою платежную карту и реквизиты к ней посторонним”, - порекомендовали в правоохранительных органах.

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