Штраф до 55 рублей за штуку. Узнали, каких раков можно ловить в водоемах Беларуси. А ловушками можно?

Опубликовано: 21.06.2023 19:06 , Обновлено: 21.06.2023

Несмотря на то, что в Беларуси уже закончился запрет на лов раков, все равно есть определенные ограничения. Нарушителям грозит штраф.

[info_b]В нашей стране в основном распространены два вида рака: широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Широкопалый рак включен в Красную книгу, его ловить нельзя. А вот рак длиннопалый (узкопалый) является объектом промыслового и любительского рыболовства, его ловить можно.[/info_b]

Но при этом следует помнить, что когда устанавливается запрет на лов рыбы, добыча рака тоже запрещена. Сроки запретов совпадают: в Брестской и Гомельской областях – с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня, напомнил “Ашмянскi Веснiк”.

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Но даже, когда ловля разрешена, все равно существуют определенные запреты:

нельзя добывать небольших раков (длиной менее 10,5 см);

для добычи нужно использовать раколовки определенных параметров: должны быть диагональю (диаметром) не более 100 см. Можно пользоваться и специальными ловушками (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более пяти) входами с диаметром входного отверстия не более 70 см (но не более трех на человека и только в светлое время суток);

запрещено оставлять раколовки без контроля;

нельзя использовать для добычи раков акваланги и осветительные приборы;

лов руками в темное время суток тоже запрещен.

При этом следует знать, что норма вылова: не больше двух килограмм в сутки на человека.

За незаконную добычу рака узкопалого за каждую особь предусмотрено возмещение вреда в размере 55,5 рубля (1,5 базовых величин).

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