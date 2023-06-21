Штраф до 55 рублей за штуку. Узнали, каких раков можно ловить в водоемах Беларуси. А ловушками можно?
Несмотря на то, что в Беларуси уже закончился запрет на лов раков, все равно есть определенные ограничения. Нарушителям грозит штраф.
[info_b]В нашей стране в основном распространены два вида рака: широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Широкопалый рак включен в Красную книгу, его ловить нельзя. А вот рак длиннопалый (узкопалый) является объектом промыслового и любительского рыболовства, его ловить можно.[/info_b]
Но при этом следует помнить, что когда устанавливается запрет на лов рыбы, добыча рака тоже запрещена. Сроки запретов совпадают: в Брестской и Гомельской областях – с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня, напомнил “Ашмянскi Веснiк”.
Огромного леща словили прямо в Минске. Где в столице водится такая рыба?
Но даже, когда ловля разрешена, все равно существуют определенные запреты:
- нельзя добывать небольших раков (длиной менее 10,5 см);
- для добычи нужно использовать раколовки определенных параметров: должны быть диагональю (диаметром) не более 100 см. Можно пользоваться и специальными ловушками (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более пяти) входами с диаметром входного отверстия не более 70 см (но не более трех на человека и только в светлое время суток);
- запрещено оставлять раколовки без контроля;
- нельзя использовать для добычи раков акваланги и осветительные приборы;
- лов руками в темное время суток тоже запрещен.
При этом следует знать, что норма вылова: не больше двух килограмм в сутки на человека.
За незаконную добычу рака узкопалого за каждую особь предусмотрено возмещение вреда в размере 55,5 рубля (1,5 базовых величин).
«Это дракончик!» — Рыбак поймал странное существо. Что это на самом деле?