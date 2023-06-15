«Это дракончик!» — Рыбак поймал странное существо. Что это на самом деле?
Рыбак и фотограф Роман Федорцов ловил рыбу у побережья Тромсё в Норвегии, когда наткнулся на необычного вида существо. Рыбу светло-розового цвета с большими глазами, крыльями и длинным хвостом люди в интернете сравнили с маленьким драконом или детенышем дракона.
Поделившись снимком в Инстаграме, Федорцов написал: «Просто цитата: «Одно дело - преследовать нечто безымянное, но совсем другое дело - найти его. Г.Ф. Лавкрафт».
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[link href=“https://www.instagram.com/p/CbSmWjKMEqb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) [/link]
В конечном итоге рыбу идентифицировали как химеру — хрящевую рыбу, также известную как «акула-призрак», — и она вызвала сотни комментариев от шокированных зрителей, пишет Indiatimes.
«Мне это немного напоминает только что вылупившегося дракона», — прокомментировал один из пользователей.
«Выглядит мифологично», — написал другой.
«На таких существ лучше смотреть издалека. Действительно, глубины морские неведомы», — отметил третий.
На самом деле Роман Федорцов опубликовал в своем Инстаграме множество причудливых существ.
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[link href=“https://www.instagram.com/p/CqxsXx4MRZc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) [/link]
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[link href=“https://www.instagram.com/p/CswOBgAPSOk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) [/link]
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[link href=“https://www.instagram.com/p/CaUtLGrsvv5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) [/link]
Одна из его последних находок — необычная рыба-мольва.
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[link href=“https://www.instagram.com/p/CtURjmmsk1z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Роман Федорцов (@rfedortsov_official_account) [/link]