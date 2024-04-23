Штраф до 4000 рублей. В МВД предупредили белорусов о наказании за неправильное проведение массовых мероприятий

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Опубликовано: 23.04.2024 12:33 , Обновлено: 23.04.2024

Милиция предупредила белорусов о суровом наказании, которое может грозить им за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Помимо существенных штрафов в некоторых случаях белорусам могут грозить общественные работы и даже административный арест.

Как пояснил участковый инспектор Вадим Шипилов из Ленинского РОВД Бреста, организаторы массового мероприятия обязаны “строго следовать регламенту”, которые определяют местные исполнительные и распорядительные органы. Именно туда организаторы обязаны обращаться с заявлением и ждать официального разрешения.

[info_b]Сам порядок организации и проведения массовых мероприятий прописан в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года №114-З «О массовых мероприятиях», с которым можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по ссылке. В законе под “массовым мероприятием” понимают:

собрание,

митинг,

уличное шествие,

демонстрация,

пикетирование,

иное массовое мероприятие.[/info_b]

Участковый не советовал организаторам проводить массовое мероприятие не дождавшись рассмотрения заявления в исполкоме, поскольку это может расцениваться как “нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия”, за что предусмотрена административная ответственность - как для самих организаторов, так и для участков такого мероприятия. Она прописана в статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь:

для участников предусмотрен штраф до 100 базовых величин (сегодня - это 4 тыс. рублей),

(сегодня - это 4 тыс. рублей), для организаторов максимальный штраф составляет 150 базовых величин (6 тыс. рублей) (для юрлица - до 200 базовых, т.е. 8 тыс. рублей).

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Также санкция статьи предусматривает такое наказание, как общественные работы или административный арест - как для участников, так и для организаторов мероприятия.

Если же человека по данной статье привлекут повторно в течение одного года, максимальный размер штрафа для нарушившего правила участника мероприятия вырастет в два раза - до 200 базовых , что сегодня равнозначно 8 тыс. рублей.

О мерах безопасности и правилах поведения при проведении массовых мероприятий напомнили и в УВД Могилёвского облисполкома.Там заявили о недопустимости нарушения общественного порядка в целом, присутствии на таком мероприятии в состоянии алкогольного опьянения и напомнили, что самим участникам при себе запрещено иметь:

оружие,

пиротехнику,

алкогольные напитки,

громоздкие вещи.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Минске 24-25 апреля решили привести в повышенную готовность ОМОН, спасателей, саперов и других сотрудников силовых ведомств, а также медиков.

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