В МВД приказали привести в готовность ОМОН, саперов и спасателей в Минске на 24-25 апреля

Опубликовано: 22.04.2024 20:18 , Обновлено: 22.04.2024

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что замы министра внутренних дел Юрий Назаренко и Николай Карпенков приняли участие в инструктаже минской милиции. Там решили привести в повышенную готовность 24-25 апреля ОМОН, спасателей, саперов и других сотрудников силовых ведомств, а также медиков.

Таким образом в МВД решили подготовиться к проведению Всебелорусского народного собрания.

На совещании решили, что силовики усилят контроль за инфраструктурой. А на базе ГУВД будет развернут “оперативно-ситуационный штаб”.

“Задействуются наряды ОМОН и РУВД, сапёрно-пиротехнические и группы противодействия БЛА, интернет-мониторинга, максимальное количество рабочих мест в центре видеомониторинга ГУВД. Сотрудники ГАИ обеспечат безопасность передвижения делегатов и контроль дорожной обстановки”, - пообещали в издании “На страже”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о подготовке силового блока страны к возможным “провокациям” во время очередного Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Идёт полным ходом» — Глава Совбеза Беларуси заявил о подготовке к провокациям на ВНС