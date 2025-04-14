Штраф - до 2100 рублей. В НЦЗПД рассказали, вправе ли белорусы публиковать фото с нарушениями соседей в домовом чате

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Опубликовано: 14.04.2025 14:32 , Обновлено: 14.04.2025

Наверняка многие белорусы, состоящие в домовых чатах в мессенджерах, сталкивались с публикацией там фото, видео, с помощью которых одни жильцы жалуются на нарушения других. В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) пояснили, законно ли это.

“Размещать такие материалы в интернете (в мессенджере) — это обработка личных данных, и для этого нужно иметь правовое основание”, - [link href=“https://t.me/cpd_by/933” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] в центре. Там рассказали, что организации собственников не имеют права, согласно законодательству, публиковать фото и видео без разрешений людей, которые запечатлены на кадрах.

Если же жильцы увидели в действиях своих соседей правонарушение, то нужно обратиться “в уполномоченные (в том числе правоохранительные) органы” и им уже рассказать о замеченном для привлечения виновных к ответственности.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 23.7 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за умышленные незаконные сбор, обработку, хранение или предоставление персональных данных физлица либо нарушение его прав, связанных с обработкой персональных данных, грозит штраф в размере до 50 базовых величин (до 2100 рублей сейчас). [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска пожаловалась в НЦЗПД на медиков, которые написали серию и номер ее паспорта, а также идентификационный номер в направлении на анализы. В центре пояснили, законно ли это.

Белоруска пожаловалась на указание номера паспорта в направлении на анализы. В НЦЗПД ответили, законно ли это

Также мы рассказывали, что заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил следить через камеры за нарушениями с мусором во дворах и привлекать к административной ответственности за это жителей столицы. Наш журналист узнал, за что можно получить штраф до 1260 рублей.

Штраф — до 1260 рублей. В Минском горисполкоме предложили следить с помощью камер во дворах за этими нарушениями