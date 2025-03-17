Белоруска пожаловалась на указание номера паспорта в направлении на анализы. В НЦЗПД ответили, законно ли это

Опубликовано: 17.03.2025 12:57 , Обновлено: 17.03.2025

Белоруска пожаловалась в Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) на медиков, которые написали серию и номер ее паспорта, а также идентификационный номер в направлении на анализы. В центре пояснили, законно ли это.

Так, в НЦЗПД сказали, что идентификационный номер - это уникальный идентификатор для точного распознавания пациента. То есть, с одной стороны, он действительно нужен медикам.

[info_b]Согласно ст. 1 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H12100099” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] “О защите персональных данных”, физлицо, которое может быть идентифицировано, – это человек, который может быть прямо или косвенно определен, в частности через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер и не только. [/info_b]

Но, по [link href=“https://t.me/cpd_by/915” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] центра, идентификацию пациента можно провести и по номеру медицинской карты без использования паспортных данных . Поэтому НЦЗПД потребовал от учреждения здравоохранения (его название не указали) изменить программное обеспечение и удалить эти персональные данные из документов.

Что, как утверждают в центре, в медучреждении и сделали.

Ранее Telegraf.news писал, что в НЦЗПД призвали белорусов удалять диалоги в Telegram, если им пишут о смерти знакомого с прикрепленным файлом определенного расширения. В центре пояснили, почему не стоит скачивать эти файлы.

«Сегодня ночью скончался» — НЦЗПД призвал белорусов удалять такие диалоги в мессенджере