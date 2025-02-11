ЖКХ Минска ввело единые номера для вывоза строительного и крупногабаритного мусора. Какие цифры набирать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.02.2025 17:56 , Обновлено: 11.02.2025

В Минском городском жилищном хозяйстве сообщили, что в столице ввели единые номера для заказа вывоза крупногабаритного, строительного и растительного мусора. Как утверждают в ЖКХ, эти номера внедрили для "упрощения вывоза отходов жизнедеятельности населения".

По этим телефонам можно вызвать машину от предприятия “Спецкоммунавтотранс” или организации “Ремондис Минск”. “Можно заказать услугу на договорной основе по вывозу крупногабаритных, строительных и растительных отходов, а также проконсультироваться по вывозу коммунальных отходов в рамках основной жилищно-коммунальной услуги “Обращение с ТКО”, - [link href=“https://t.me/mgjha/20386” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснили [/link] в ЖКХ Минска.

Есть два телефона для двух групп районов столицы:

по Заводскому, Ленинскому, Партизанскому, Первомайскому, Советскому и Центральному районам Минска (рабочее время - с 8:00 до 17:00 (обед - с 13:00 до 14:00) - 7136 ,

, по Московскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам (с 8:00 до 16:40 (обед - с 13:00 до 13:40)) - 7567 .

В ЖКХ Минска добавили, что услугой по этим номерам могут воспользоваться также жители индивидуальных домов.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Министерства ЖКХ, с 1 декабря в Беларуси изменили правила сбора строительного мусора. Согласно новшеству, отходы, которые образовались в процессе ремонта, должны собираться раздельно. Для этого в ведомстве порекомендовали установить контейнеры объемом от 6 кубометров и более, а также оборудовать отдельные отсеки на специальных площадках.

В Беларуси поменяли правила вывоза мусора. В МинЖКХ рассказали, кому придётся заключать новые договоры