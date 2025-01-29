Штраф до 1260 рублей. В милиции объяснили белорусам, за какие надписи — административка, а за что — уголовка

Опубликовано: 29.01.2025 15:53 , Обновлено: 29.01.2025

В УВД Брестского облисполкома напомнили белорусам об ответственности, которая грозит за надписи на стенах, то есть граффити. При этом речь идёт не о рисунках профессиональных художников — их можно увидеть на многоэтажках по всей стране. А вот нецензурные слова, написанные на том или ином здании, влекут за собой штраф или даже уголовку.

В милиции объяснили, что, исходя из особенностей, нарушение может быть регламентировано несколькими статьями КоАП РБ. Например, согласно статье 11.3, за незаконное нанесение рисунков при незначительном размере ущерба хулиганам грозит штраф в размере до 30 БВ (1260 рублей). В тоже время, если это расценят как мелкое хулиганство (ст. 19.1), “художник” может попасть на штраф от 2 до 30 БВ или административный арест. Ответственность в этом случае наступает с 16 лет.

Когда грозит уголовка?

Уголовная ответственность за осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества в общественном транспорте при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусмотрена в виде общественных работ, штрафа или ареста на срок до 3 лет (статья 341 УК РБ).

В УВД Брестского облисполкома подчеркнули: ответственность за такие действия наступает с 14 лет. Если ребёнок младше, отвечать будут его родители. Более того, им также может “прилететь” за невыполнение обязанностей по воспитанию детей: в таком случае их привлекут к административке по ст. 10.3 КоАП РБ, которая предусматривает штраф до 10 БВ (420 рублей).

“Учитывая сказанное, прежде чем заняться таким «рисованием», задумайтесь, правомерно ли оно. В желании получить от своего занятия дозу адреналина, взвесьте все “за” и “против”, чётко решив для себя, что вы цените больше: минутное удовольствие или свободу”, — подытожили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции напомнили белорусам о 3 “типичных” ситуациях, которые могут рассматриваться правоохранителями как “неповиновение законным требованиям должностного лица при исполнении служебных полномочий”.

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Также мы рассказывали, что в Брестском городском ЖКХ объяснили, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

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