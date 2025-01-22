Милиция напомнила белорусам три «типичных примера неповиновения». За что можно отделаться штрафом, а за что – сесть в тюрьму на 2 года?

Опубликовано: 22.01.2025 15:47 , Обновлено: 22.01.2025

В милиции напомнили белорусам о трёх "типичных" ситуациях, которые могут рассматриваться правоохранителями как "неповиновение законным требованиям должностного лица при исполнении служебных полномочий". За свои опрометчивые действия в этом случае белорусы могут поплатиться внушительным штрафом, а при определённых обстоятельствах и вовсе заработать "уголовку" и сесть в тюрьму на немаленький срок.

В Telegram-канале брестских правоохранителей “Крепость” привели три “типичных примера неповиновения”:

когда человек после совершения административного правонарушения отказывается проследовать к месту ведения административного процесса (то есть в отделение милиции),

когда водитель или пешеход отказывается проследовать к служебному автомобилю для освидетельствования,

когда человек препятствует досмотру или отказывается выполнять “иные законные требования” милиционера.

В этом случае человеку грозит административная ответственность по статье 24.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях - штраф в размере от 2 до 50 базовых величин (то есть до 2,1 тыс. рублей сегодня) или административный арест.

При этом, как отметили в милиции, в этом случае по закону сотрудникам органов внутренних дел разрешено применять в человеку, проявляющему неповиновение, физическую силу и специальные средства. В случае же, если в ответ на это человек также пытается использовать физическую силу, действия человека переходят в “уголовную” плоскость. Более того, уголовная ответственность предусмотрена даже за угрозы применения физической силы в отношении стражей правопорядка.

Так, согласно статье 363 Уголовного кодекса, за оказание сопротивления сотруднику органов внутренних дел или “иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка” предусмотрен широкий спектр санкций:

исправительные работы на срок до двух лет,

арест на срок до шести месяцев,

ограничение свободы на срок до трех лет,

лишение свободы на срок до двух лет.

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