Штраф - до 1260 рублей. В Беларуси на полтора месяца запретили ловить эту рыбу

Опубликовано: 15.04.2025 13:54 , Обновлено: 15.04.2025

Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) рассказало о запрете на лов одной рыбы в водоемах страны. Он начал действовать 15 апреля и продлится по 30 мая. В случае нарушения рыбаку грозит штраф в размере до 30 базовых величин (до 1260 рублей сейчас).

Речь о судаке, который, как [link href=“https://rgooboor.by/news/652” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в БООР, является “одной из наиболее ценных промысловых рыб естественных водоемов, обитает в крупных реках, водохранилищах и многих озерах”. Запрет на его ловлю в этот период пописан в Правилах любительского рыболовства и Правилах ведения рыболовного хозяйства.

Меру применяют ежегодно для сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения. Конечно, рыбак может случайно выловить судака, в этом случае его нужно незамедлительно выпустить в воду.

Так выглядит судак

Если же этого не сделать, то можно получить административку по ч. 1 ст. 16.25 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] за добычу рыбы в запретные сроки. 30 базовых величин (1260 рублей) - это максимальный штраф, а минимальный - 10 (420 рублей). Также нарушителю грозит конфискация орудий добычи рыбы и других средств, которые помогли словить судака.

Кстати, если рыбака словят с 15 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии угодий с судаком без документов, которые подтверждают законность владения рыбой, то это уже нарушение по ч. 3 ст. 16.25 КоАП. Здесь штраф - от 5 до 30 базовых (от 210 до 1260 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси сообщили о старте нерестовых ограничений на любительское рыболовство по всей стране. Это традиционная ежегодная мера. В природоохране назвали даты для каждого региона и рассказали о штрафах.

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Также мы рассказывали, что с освобождением водоемов от льда и установлением плюсовой температуры многие рыбаки открыли для себя сезон по-настоящему плодотворной рыбалки. Но чтобы улов радовал, стоит вооружиться некоторыми знаниями. Опытный рыбак Илья Аврейцевич рассказал Telegraf.news, каких 5 правил стоит придерживаться белорусам при ловле на фидер в апреле для успешной рыбалки.

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