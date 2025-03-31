"Здесь важно угадать" - Профессиональный рыбак назвал 5 секретов ловли леща и плотвы в белорусских реках весной 2025 года

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Опубликовано: 31.03.2025 09:23 , Обновлено: 31.03.2025

С освобождением водоёмов от льда и установлением плюсовой температуры многие рыбаки открыли для себя сезон по-настоящему плодотворной рыбалки. Однако для того чтобы улов радовал, стоит вооружиться некоторыми знаниями. Опытный рыбак Илья Аврейцевич рассказал Telegraf.news, каких 5 правил стоит придерживаться белорусам при ловле на фидер в апреле для успешной рыбалки.

[info_b]Илья Аврейцевич — рыболовный гид, победитель и призёр республиканских и международных соревнований по рыбной ловле. Ведет свою страничку в Instagram, где показывает богатый улов.[/info_b]

Как отметил Илья Аврейцевич, чем больше прогревается вода, тем активнее становится рыба. Она начинает выходить из мест зимовки и заплывает в более мелководные участки с водной растительностью и большими камышовыми заливами.

“Здесь важно угадать, в какой день и где она будет находиться. Когда вода прогреется до 10-12 градусов, можно пробовать ловить на обширных заливах со средней глубиной 1,5-2 метра”, - рассказал рыбак.

Для рыбалки он посоветовал выбирать более теплые дни с не сильным ветром — эти факторы в любом случае благоприятно скажутся на клёве.

5 правил успешной рыбалки на белорусских водоёмах в апреле

Поведение рыбы в весенний сезон меняется, и для того чтобы рыбалка прошла максимально успешно, стоит придерживаться ряда правил в выборе места, снастей и не только. Илья Аврейцевич рассказал, какие правила позволяют ему возвращаться домой с отличным уловом в этот переходный период.

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Первое правило, которое следует взять на вооружение при рыбалке на фидер в марте-апреле, — дальние дистанции , считает эксперт.

“Нужно ловить далеко в марте-апреле этого сезона, это просто must have. Допустим, до 70 метров от берега проходит средняя глубина 1.5-2 метра, а где-то в районе 100 метров от берега проходит русло. Я бы советовал выбирать места где-то поблизости от русла. Скажем, точка в 15-20 метрах от русла с средней гулубиной в 2 метра”, — пояснил Илья Аврейцевич.

По своему опыту рыбалки в этот период он выбирал места возле русла на больших поливах со средней глубиной 2-2.5 метра. Исходя из заданных условий, ловить на фидер стоит с 60-70 метров, хотя сам Аврейцевич пробовал и большие дистанции (90 метров).

Подходящая длина фидера для дальних дистанций составляет 3.9-4.2 метра.

“Такой фидер с быстрым строем позволяет с лёгкостью забрасывать кормушки на дистанции от 70 до 100 метров. Также стоит использовать на основной леске нетолстый плетёный шнур диаметром 0.1-0.12 мм и кормушки ‘пули’ или ‘дюзы’, которые хорошо летят”, — добавил эксперт.

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Второе правило включает в себя правильный подбор рыболовной снасти и наживок . Так для поимки леща и плотвы важно использовать тонкую леску. Диаметра 0.1 мм будет достаточно. Крючки следует выбирать маленькие; оптимальный вариант — номер 14-16, максимум 12.

“Что касается наживок, то часто срабатывают именно небольшие. Один опарыш, 2-3 мотыля или просто 3-4 мотыля. Также обязательно в корм следует добавлять кормового мотыля. В последние годы хорошо работал на водоёмах Беларуси резаный опарыш. Нужно нарезать его в прикормку с помощью так называемых наживочных ножниц”, — рассказал рыбак.

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Для успешной рыбалки Илья Аврейцевич советует выбирать тёмные и мелкодисперсные прикормки и это третье важное правило.

“Они не насытят и не испугают рыбу в точке, потому что вода ещё слишком холодная. Рыба уже переходит с зимнего питания на весеннее, но это время переломное, и она ведёт себя осторожно. Питательные смеси с резкими ароматами и ярких цветов лучше не использовать”, — объяснил эксперт.

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Фото: архив Ильи Аврейцевича

Четвёртым правилом, которое станет залогом удачной рыбалки, Илья Аврейцевич назвал темп . Он посоветовал ориентироваться на поведение самой рыбы и не забывать смотреть на часы.

“В начале рыбалки вы можете держать темп с перезабросом фидера раз в 3-4 минуты и просто наблюдать за поклёвками. Бывает, что первые поклёвки происходят только спустя 7-10 минут после заброса, а иногда проходит 1-2 минуты, и поклёвка уже случается , но её можно и не заметить. Очень простой лайфхак — смотреть на часы на руке или ещё где-то, чтобы следить за временем перезаброса и ловить именно в темпе. Ну а сам темп задаст уже рыба”, — посоветовал рыбак.

По наблюдениям Ильи Аврейцевича, мелкая рыба клюёт быстрее, и такую поклёвку можно заметить уже спустя несколько минут после заброса. Однако если в моменте поклёвка внезапно затихает, это может свидетельствовать о том, что подошла более крупная рыба. В таком случае стоит сменить насадку на более крупную и увеличить время перезаброса на 8-12 минут.

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Во время рыбной ловли Илья Аврейцевич призывает всегда оставлять пространство для экспериментов с длиной поводка, размером крючка и вариациями наживки - и это пятое правило.

“Если не клюёт, не бойтесь менять дистанцию для ловли. Возможно, рыба стоит ближе, либо наоборот, чуть дальше. Если клёв совсем неактивный, то можно дозированно поэкспериментировать с сухими и жидкими ароматизаторами для прикормки”, — посоветовал рыбак.

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