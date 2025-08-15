Штраф до 1260 рублей. В 5 районах Беларуси ввели полный запрет на посещение леса

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Опубликовано: 15.08.2025 09:43 , Обновлено: 15.08.2025

Перед выходными практически вся территория Беларуси оказалась окрашена в жёлтый на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйство Беларуси. Зелёными, то есть свободными для посещения как на своих двоих, так и на личном транспорте, оказались только два района страны, а в пяти районах, наоборот, в леса заходить запретили полностью. Узнали, где в выходные лучше не соваться в лес, чтобы не "заработать" штраф.

В преддверии выходных многие белорусы, наверняка, уже “навострили ножи” для похода лес - чаты и сообщества грибников в соцсетях пестрят фотографиями тех, кто уже окунулся в новую волну боровиков, и видео, как лисички из леса вывозят багажниками. Однако, согласно прогнозу синоптиков, именно на выходные придётся пик очередной волны 30-градусной жары, которая постепенно нарастает уже который день подряд. В результате, власти практически всех районов страны вынуждены были ввести ограничения и запреты на посещение лесов из-за высокой пожароопасной ситуации.

[inf]По общему правилу, в Беларуси при III классе пожарной опасности вводятся полные или частичные ограничения на посещение лесов, при которых запрещается въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах, разводить там костры и устраивать массовые мероприятия. На карте Минлесхоза районы с такими ограничениями обозначают жёлтым цветом.

При IV-V классах пожароопасности в лесах вводится полный запрет (на карте такие районы обозначают красным цветом), когда в лес нельзя ни заезжать, ни заходить. Нарушителям запрета грозит внушительный штраф.[/inf]

По состоянию на утро пятницы, 15 августа, свободными от каких-либо ограничений в Беларуси остаются лишь Шарковщина в Витебской области и Мядельщина в Минской области.

А вот красный, IV класс пожароопасности объявлен в 5 районах Бресчины:

Брестском,

Жабинковском,

Каменецком,

Кобринском,

Малоритском.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза РБ, по состоянию на 9:00 15 августа

Информация о запретах и ограничениях может меняться в течение суток, по мере того, как районные власти принимают соответствующее решение. Поэтому перед тем, как отправиться в лес за грибами или ягодами, рекомендуем свериться с актуальными данными на интерактивной карте Минлесхоза по ссылке или заглянуть на официальный сайт районной администрации, где должны публиковаться решения о введении запретов.

Какие штрафы грозят за нарушения ограничений и запретов Минлесхоза?

Нарушителям запрета на посещение лесов как такового в Беларуси может грозить штраф до 12 базовых величин (то есть до 504 рублей на сегодня). Однако за поход в лес в период действия запретов человек может поплатиться и более существенной суммой - до 30 базовых ( 1260 рублей ).

Такой штраф могут выписать в случае, если из-за действий человека в лесу случится пожар, который приведёт к уничтожению или повреждению лесных насаждений. Более того, в этом случае нарушителю придётся дополнительно покрыть за свой счёт весь ущерб, нанесенный лесному фонду.

Кстати, наказать за посещение лес в период действующих запретов могут не только в случае, если сотрудники гослесохраны “поймают за руку” нарушителя во время патруля, но и вычислив их по камерам - “фотоловушкам”, которые повсеместно установлены в белорусских лесах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики и ведущие погодных каналов сошлись во мнении, что у белорусов осталось лишь два тёплых дня. Во всяком случае пока. По их прогнозам, уже в эти выходные погода может резко измениться. Например, как сообщил Белгидромет, после тёплой субботы температура на севере страны в воскресенье опустится до +14°С.

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