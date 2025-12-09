Штраф до 1260 рублей. ГАИ с лесхозами объявили рейды на желающих сэкономить белорусов. Багажники проверят?

Опубликовано: 09.12.2025 10:58 , Обновлено: 09.12.2025

В Министерстве лесного хозяйства объявили о переводе сотрудников государственной лесной охраны на усиленный режим работы. С 15 декабря они вместе с коллегами из Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, а также Госавтоинспекции начнут патрулировать леса вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог.

Нацелены рейдовые группы будут на тех, кто пожелает сэкономить на главном символе приближающегося праздника - живой ёлке. Просто пойти в лес и срубить себе любую понравившуюся зелёную красавицу в Беларуси нельзя - за это предусмотрена административная ответственность по статье 16.17 КоАП.

[inf]Штраф для рядовых белорусов за самовольно срубленную ёлку или сосну составляет от 5 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей). Индивидуальному предпринимателю и юрлицу придётся раскошелиться ещё больше - до 200 базовых (то есть до 8400 рублей) и до 300 базовых (12600 рублей), соответственно.[/inf]

Ещё как минимум одну базовую (то есть ещё 42 рубля) придётся заплатить в счёт возмещения ущерба окружающей среде и незаконную “заготовку лесной продукции”.

“Гораздо проще приобрести ель законным способом. Первые елочные базары в отрасли откроются уже с 15 декабря”, - отметил заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский.

Кстати, проверять в преддверии рождественских и новогодних праздников багажники автомобилей на предмет самовольно срубленных ёлок для белорусской Госавтоинспекции уже обычная практика. Такие тематические рейды ГАИ устраивает ежегодно и всякий раз инспекторы предупреждают водителей: сохраняйте чеки на законно купленную ёлку. Только продемонстрировав инспектору документ (коим является чек), подтверждающий покупку, вы избавите себя от ненужных разбирательств.

Более того, следует учесть, что уличить в нарушении природоохранного законодательства белорусские лесники могут не только поймав нарушителя лично за руку. За любителями сэкономить на “дарах леса” постоянно следят по камерам, установленным во многих белорусских лесах. В отличие от автомобильных штрафов, в случае с нарушениями в лесу на размер штрафа никак не влияет способ, которым зафиксировали нарушение - будь то рейд инспекторов или фотоловушка, расплатиться придётся в полном объёме.

Почём будут живые ёлки этой зимой?

Впрочем, на ёлочных базарах живые деревья точно обойдутся дешевле потенциальных штрафов за незаконную рубку в лесу. По данным МАРТ, в этом году цены будут в следующих диапазонах:

срубленные ели - от 7 до 40 рублей, в зависимости от высоты дерева,

в кадках - от 12 до 47 рублей,

венки и букеты - от 8 до 9 рублей.

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Искусственные ели, кстати, тоже никто не отменял. Некоторые считают этот вариант не очень экологичным. Этот спор не утихает уже дано, а вот ответ не столь однозначен, ведь всё зависит от множества факторов.

Искусственная или настоящая ёлка: что на самом деле экологичнее? Не все так однозначно